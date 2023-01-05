"Одиннадцать друзей Оушена" будут пересняты

Легендарная история из фильма "Одиннадцать друзей Оушена" будет проиграна вновь в ремейке картины. Места главных героев займут Райан Гослинг и Марго Робби, об этом сообщило издание Collider.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Авторы будущего ремейка подчеркнули, что переснят будет оригинальный фильм, в котором снимался Фрэнк Синатра, а не более его современные версии с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом в ролях.

Начать съемки ремейка "Одиннадцати друзей Оушена" планируется уже в этом году, а мировую премьеру создатели обещают представить в 2024 году.