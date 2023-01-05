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3 часа назад

"Одиннадцать друзей Оушена" будут пересняты

Мира Маркина

Легендарная история из фильма "Одиннадцать друзей Оушена" будет проиграна вновь в ремейке картины. Места главных героев займут Райан Гослинг и Марго Робби, об этом сообщило издание Collider.

"Одиннадцать друзей Оушена" будут пересняты
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Авторы будущего ремейка подчеркнули, что переснят будет оригинальный фильм, в котором снимался Фрэнк Синатра, а не более его современные версии с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом в ролях.

Начать съемки ремейка "Одиннадцати друзей Оушена" планируется уже в этом году, а мировую премьеру создатели обещают представить в 2024 году.

«Действие нового фильма также будет проходить в 1960-х годах в Европе. Главные роли исполнят Марго Робби и Райан Гослинг», — сказано в официальном пресс-релизе.

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Ранее "Рамблер" рассказывал, что Питт, Клуни и Деймон планировали сняться в "14 друзьях Оушена".

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