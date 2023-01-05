Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

Российский фильм «Серебряные коньки» в день премьеры посмотрели 3 миллиона итальянцев

Inc-News

Российский фильм «Серебряные коньки» в день премьеры посмотрели 3 миллиона итальянцев. У российской картины лучший рейтинг дня.

«Серебряные коньки» в день премьеры посмотрели 3 млн итальянцев
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Во вторник, 3 января на итальянском канале «РАИ-1» впервые показали российский фильм «Серебряные коньки».

Его просмотры побили все местные рекорды, аналитики подсчитали, что только в премьерный день картину посмотрели почти три миллиона человек. Это лучший результат дня.Как пояснил сценарист фильм Роман Кантор, итальянская страница проекта в «Википедии» стала третьей по посещаемости 3 января во всей стране.

Сюжет «Серебряных коньков» возвращает зрителей в Петербург девятнадцатого века, где переплетаются судьбы дочери крупного чиновника Алисы и сына бедного фонарщика Матвея, единственным богатством которого являются доставшиеся по наследству серебряные коньки.

В главных ролях задействованы известные российские актеры Федор Федотов, Соня Присс, Кирилл Зайцев, Алексей Гуськов, Юра Борисов и многие другие.

Фильмы,Федор Федотов,Кирилл Зайцев,Алексей Гуськов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители