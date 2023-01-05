«Серебряные коньки» в день премьеры посмотрели 3 млн итальянцев

Его просмотры побили все местные рекорды, аналитики подсчитали, что только в премьерный день картину посмотрели почти три миллиона человек. Это лучший результат дня.Как пояснил сценарист фильм Роман Кантор, итальянская страница проекта в «Википедии» стала третьей по посещаемости 3 января во всей стране.