«Серебряные коньки» в день премьеры посмотрели 3 млн итальянцев

Российский фильм «Серебряные коньки» в день премьеры посмотрели 3 миллиона итальянцев. У российской картины лучший рейтинг дня.
Во вторник, 3 января на итальянском канале «РАИ-1» впервые показали российский фильм «Серебряные коньки».
Его просмотры побили все местные рекорды, аналитики подсчитали, что только в премьерный день картину посмотрели почти три миллиона человек. Это лучший результат дня.Как пояснил сценарист фильм Роман Кантор, итальянская страница проекта в «Википедии» стала третьей по посещаемости 3 января во всей стране.
Сюжет «Серебряных коньков» возвращает зрителей в Петербург девятнадцатого века, где переплетаются судьбы дочери крупного чиновника Алисы и сына бедного фонарщика Матвея, единственным богатством которого являются доставшиеся по наследству серебряные коньки.
В главных ролях задействованы известные российские актеры Федор Федотов, Соня Присс, Кирилл Зайцев, Алексей Гуськов, Юра Борисов и многие другие.