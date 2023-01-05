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1 час назад

Вышел первый трейлер комедийного хоррора «Ренфилд» с Николасом Кейджем

Чемпионат.com

Компания Universal Pictures опубликовала на своём YouTube-канале трейлер предстоящего кинофильма «Ренфилд», который будет вольной адаптацией романа Брэма Стокера «Дракула».

Вышел первый трейлер хоррора «Ренфилд» с Николасом Кейджем
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Лента будет сочетать жанры хоррора и комедии. В центре сюжета окажется помощник графа Дракулы — молодой человек по имени Ренфилд, который во время одного из поручений вампира спасает девушку.

Роль Дракулы в фильме исполнит Николас Кейдж, его сподвижника — Николас Холт. Роль возлюбленной Ренфилда исполнит Нора Лам, также известная как Аквафина.

Премьера фильма состоится в апреле 2023 года. Точной информации об этом пока нет, но с большой долей вероятности кинопрокат «Ренфилда» в России не состоится по решению Universal Pictures.

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