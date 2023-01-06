Состоялся релиз триллера «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом

В центре сюжета оказывается Военная академия США времён середины XIX века, в которой происходит загадочная серия убийств. За расследование инцидента берётся армейский ветеран Август Лэндор, которого и сыграет Бэйл.

Помогать ему будет молодой кадет-оккультист Эдгар Аллан По (актёра Гарри Меллинга вы можете помнить по роли Дадли Дурсля в «Гарри Поттере»). В фильме также можно будет увидеть Джиллиан Андерсон и Шарлотту Генсбур. Режиссёром стал Скотт Купер.