Warner Bros. закрывают проекты ради списания налогов

Некоторое время назад Warner Bros. приняла решение о закрытии сериала "Мир Дикого Запада" после четырех сезонов. Стало известно, что таким образом компания пытается снизить расходы. Об этом, выступая на конференции Citibank, заявил финансовый директор Warner Bros. Discovery Гуннар Виденфельс, сообщает The Verge.

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По словам Виденфельса, в 2022 году компания закрывала свои шоу и сериалы, чтобы списать налоги и таким образом сохранить экономическую стабильность.

Так, например, в августе 2022 года Warner Bros. отменила фильм "Бэтгерл", хотя его съёмки уже завершились.

Гуннар Виденфельс также отметил, что повышенные расходы на шоу и сериалы связаны с ростом самой индустрии развлечений.