Подборка новогодних фильмов, о которых мало кто знает

Оливье уже съедено, шампанское выпито и душа просит развлечений? Чем ещё заняться на праздничные выходные, как не смотреть кино! Если вам надоела «Ирония судьбы» (6+) и «Один дома» (0+), то наша подборка новогодних фильмов для вас. Эти ленты в декорациях Нового года и с духом Рождества продлят ощущение праздника и согреют холодными вечерами.

Фото: 1Рег_2x2.su 1Рег_2x2.su

«Снегурочка» (12+)

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Для тех, кто хочет поностальгировать, советские новогодние фильмы обязательны к просмотру. Один из них - добрая сказка «Снегурочка» 1968 года. В этой картине есть атрибуты зимнего праздника - живописная природа, песни, пляски, игры и хороводы. Но основа сюжета - любовь Снегурочки к Лелю, которая растопила её холодное сердце. Роли в фильме исполнили прекрасные советские актёры - Евгения Филонова и Евгений Жариков.

«Николь» (6+)

Смотреть новогодние фильмы можно начать с семейной комедии «Николь». Это история о дочери Санта-Клауса (Анна Кендрик), которая вынуждена взять на себя дела отца и заняться подготовкой к Рождеству. Картина 2019 года довольно незатейливая, но наполнена добрым юмором и ощущением волшебства. К тому же она ещё раз напомнит о важности семьи и родственных связей.

«Новогодние приключения Маши и Вити» (0+)

Это доброе и немного наивное новогоднее кино родом из Советского Союза. Собственно, такой и должна быть сказка о детях, которые спасают Снегурочку от Кощея. Звезда фильма, конечно, Михаил Боярский в роли злодея-кота (но весьма обаятельного). В этой ленте 1975 года собраны знакомые с детства образы и сюжеты из русских сказок – Баба-яга, Печка, Яблонька, Старичок-лесовичок. Идеально для семейного просмотра!

«Со мною вот что происходит» (16+)

Тем, чьё сердце просит немного драмы, наверняка придётся по душе этот фильм 2012 года. В центре сюжета два главных героя в исполнении Виктора Шамирова и Гоши Куценко, которые пытаются в оживлённой Москве успеть сделать все дела. На фоне декораций предновогодней столицы в этой ленте разворачиваются философские разговоры о жизни. Фильм не искрится счастьем, но очень искренний, честный и заставляет задуматься.

«Новая рождественская сказка» (12+)

Выбирая новогодние фильмы, обратите внимание на «Новую рождественскую сказку» 1988 года. Это история о перевоспитании циничного бизнесмена, которому не знаком дух Рождества. Главного героя исполнил чертовски харизматичный Билл Мюррей. А ещё в ленте можно увидеть таксиста из ада, фею и посланника из будущего с черепом вместо лица. Будет весело!

«Миллион на рождество» (12+)

Эта комедия 2007 года - своеобразный и менее популярный собрат всем известного «Один дома». 12-летний Брайан и 6-летняя Мэри находят в торговом центре сумку с миллионом долларов. По закону жанра за детьми будут охотиться незадачливые мошенники, которые эти деньги потеряли. Фильм, кстати, снимали в настоящем супермаркете West Edmonton Mall - одном из крупнейших в Северной Америке. Из голливудских звёзд здесь можно увидеть Патрика Суэйзи и Кармен Электру.

«Снежный человек» (16+)

И всё-таки нашему сердцу ближе новогодние фильмы русские. Один из вариантов скрасить вечерок - комедия «Снежный человек» с целой россыпью известных актёров. В ленте снялись Виктория Исакова, Сергей Астахов, Алексей Макаров и Валдис Пельш. По сюжету героиня Даша едет встречать Новый год с возлюбленным на дачу. Но по приезде не обнаруживает кавалера, а дом закрыт на замок. В итоге по воле судьбы ей придётся встречать главный зимний праздник с угрюмым Александром - соседом по участку.

«Чудо на 34-й улице» (12+)