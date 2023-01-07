20 деталей, которые вы не заметили в «Гарри Поттере»

В Новый год многие пересматривают «Гарри Поттера» — для тех, кто вырос на этих фильмах, это настоящая традиция. Иногда мы можем смотреть одну и ту же картину десятки раз и всё равно не замечать мелкие детали, которые создатели хитроумно запрятали в кадре.

Фото: tlum.ru tlum.ru

Тлум.Ру собрал 20 самых любопытных пасхалок из всех восьми фильмов о Мальчике-который-выжил. Детали, которые вы упустили, небольшие отсылки и особенности, которые поймут только поклонники поттерианы. Осторожно — если вы ещё не посмотрели все фильмы или не прочитали книги, вас в статье могут поджидать спойлеры!

Видео дня

№ 1. Совершенно нормальные

Дурсли, дядя и тётя Гарри, всегда считали себя совершенно нормальными, в отличие от странной сестры Петунии, Лили, которая оказалась волшебницей. Именно поэтому они купили точно такую же машину, как у всех соседей. Разве что цвет отличается. Кстати, вы знали, что Тисовая улица в оригинале называется Privet drive?

№ 2. Не для магглов

В фильме «Гарри Поттер и Философский Камень», когда Гарри и Хагрид идут по Косому Переулку и проходят мимо таверны «Дырявый котёл», можно заметить, что её вывеска проявляется только когда мимо проходят волшебники. Тем, у кого магических сил нет, прочитать вывеску не удастся.

№ 3. Боевая преподавательница

В квиддиче отличилось не только семейство Поттеров — на одном из трофеев, которые Гарри рассматривает в первом фильме, можно заметить награду на имя Минерва Макгонагалл. Оказывается, мудрая и строгая преподавательница была настоящей оторвой в школьное время. Неудивительно, что она сразу заметила склонность Гарри к квиддичу.

№ 4. Как вжиться в роль

На съёмках фильма «Гарри Поттер и Философский Камень» юные актёры действительно писали перьями. Эмма Уотсон, которая играла Гермиону, написала следующий текст:

«Меня зовут Эмма Шарлотта Уотсон. Мне 10 лет, и я играю роль Гермионы Грейнджер. Я люблю эту ручку (перо). Профессор Макгонагалл (кошка) (мисс павлин) красивая, она чёрно-белая. Хотела бы я, чтобы моей учительницей была кошка»

№ 5. Немного о ведьмах

На одной из стен Хогвартса — в том самом холле, где находятся знаменитые перемещающиеся лестницы — можно заметить множество портретов именитых волшебников и волшебниц. Среди них затесалась и вполне реальная личность — Анна Болейн. Причина в том, что супруга короля Англии Генриха VIII была обвинена в ведьмовстве.

№ 6. Тот-кого-нельзя-называть

Гермиона как-то сказала одну очень мудрую фразу: «Страх перед именем усиливает страх перед тем, кто его носит». В магическом мире такая тревога вполне обоснована — произнесение имени Волан-Де-Морта до самого финала саги могло спровоцировать то, что его шестёрки трансгрессировали бы прямиком к тому, что посмел сказать его вслух. Видимо, поэтому создатели первого фильма решили перестраховаться и подписать в титрах актёра, который играет Тёмного Лорда, как Тот-кого-нельзя-называть.

№ 7. Предусмотрительная Гермиона

Вы могли этого и не заметить, но в фильме «Гарри Поттер и Тайная Комната», когда профессор Локонс выпустил из клеток целую ораву Корнуэльских писки, Гермиона, в отличие от своих одноклассников, не теряется. Первое, что она делает — скидывает все свои учебники на пол. Но почему? Причина в поведении пикси — эти маленькие существа имеют неприятную привычку портить всё, что попадается им на глаза. Таким образом девочка защищает свои книги, к которым она относится с большим трепетом.

№ 8. Не палимся

В фильме «Гарри Поттер и Узник Азкабана» Гермиону иногда можно заметить с маховиком времени — о нём зрители и герои узнают только в самом конце, однако, если быть достаточно внимательным, можно увидеть, как она появляется с артефактом на шее и поспешно прячет его.

№ 9. Спойлеры

Дары смерти — значок в виде треугольника, внутри которого изображены круг и вертикальная линия — стали настоящим символом поттерианы. И, вопреки предположениям, впервые его можно увидеть не в финальных частях. Так, Дары смерти появляются в фильме «Гарри Поттер и Кубок Огня». Когда профессор Дамблдор смотрит на своё отражение, слева от него можно заметить тот самый знак.

№ 10. Знаменитости

Конечно, многие хотели бы появиться во франшизе «Гарри Поттер» хотя бы в эпизодической роли. Так получилось с группами Radiohead и Pulp. Они засветились в роли участников группы «Ведуньи» на Святочном Балу в четвёртой части франшизы.

№ 11.

В титрах четвёртого фильма можно найти необычную надпись — создатели предупреждают, что ни один дракон при съёмках не пострадал. И это замечательно, ведь драконы — такой редкий вид, особенно в нашем, маггловском, мире.

№ 12. В честь кумира

В фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса» Гарри носит кардиганы на пуговицах. Эта деталь кажется незначительной, но на самом деле Дэниел Рэдклифф, исполнитель главной роли, решил таким образом подчеркнуть то, с каким трепетом Гарри относился к своему бывшему преподавателю, Римусу Люпину.

№ 13. Всё это время

Проклятое ожерелье всё это время было перед нашими глазами — ну, почти. Во втором фильме Гарри случайно попал в магазинчик Горбин и Бэркс, лавку темномагических артефактов. А в шестом оно уже прокляло ни в чём не повинную ученицу по вине Пожирателей Смерти.

№ 14. Предсказание

Когда Дамблдор навещает маленького Тома Реддла в приюте в фильме «Гарри Поттер и Принц-Полукровка», на его подоконнике можно заметить семь камней. Это отсылка к количеству крестражей, которые он создаст уже во взрослом возрасте. Кстати, для франшизы «Гарри Поттер» число семь имеет особенное значение — 7 книг, 7 крестражей, 7 игроков в квиддич, 7 лет обучения в школе, 7 башен в Хогвартсе — и это ещё не всё.

№ 15. Мультивселенная

В фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть I» троица героев оказывается в маггловском кафе. Там на стене можно заметить постер настоящей театральной постановки под названием «Equus» — в ней играли Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер) и Ричард Гриффитс (Вернон Дурсль).

№ 16. Ловкость рук

Во время Битвы за Хогвартс можно заметить, как Северус Снейп сражается на стороне Пожирателей Смерти — но это лишь на первый взгляд. На самом деле он лишь делает вид, что бьётся на стороне зла. Он перекидывает заклинание Макгонагалл в сторону других Пожирателей Смерти. Очень ловко!

№ 17. Свидетельство смелости

В трагической сцене смерти Северуса в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть II» можно заметить интересную деталь — на крючке на стене висит красно-жёлтый шарф Гриффиндора. Таким образом создатели фильма пытались указать, насколько храбрым был преподаватель зельеварения на самом деле.

№ 18. Это на всю жизнь

Говорили вам бабушки, не делайте татуировки, ведь это на всю жизнь. Некоторые не слушаются — а некоторые даже не выбирают этого. Так, на шее у Люциуса Малфоя можно заметить номерной знак — такой же, как на тюремной табличке, которую держал Сириус в третьей части. Получается, это номер Узника Азкабана.

№ 19. Круг замкнулся

Волшебное путешествие Гарри начинается в Хогвартс-Экспрессе — именно в поезде он знакомится с Роном и Гермионой, именно там пробует магические сладости. В их числе оказывается шоколадная лягушка: она сбегает в ту же секунду, как мальчик открывает коробку. Та же сцена повторилась в финале восьмого фильма, только уже со следующим поколением Поттеров, Уизли и Грейнджеров.

№ 20. Всё мрачнее и мрачнее

Те, кто росли на фильмах о Гарри Поттере, помнят, что герои фильмов росли вместе с ними. С каждой новой частью картины становились всё мрачнее и страшнее. Поэтому неудивительно, что заставка Warner Bros. Company тоже становилась темнее. Кстати, на заставке четвёртой части можно заметить отражение Нагайны, змеи Тёмного Лорда.