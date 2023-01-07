20 деталей, которые вы не заметили в «Гарри Поттере»

В Новый год многие пересматривают «Гарри Поттера» — для тех, кто вырос на этих фильмах, это настоящая традиция. Иногда мы можем смотреть одну и ту же картину десятки раз и всё равно не замечать мелкие детали, которые создатели хитроумно запрятали в кадре.
Тлум.Ру собрал 20 самых любопытных пасхалок из всех восьми фильмов о Мальчике-который-выжил. Детали, которые вы упустили, небольшие отсылки и особенности, которые поймут только поклонники поттерианы. Осторожно — если вы ещё не посмотрели все фильмы или не прочитали книги, вас в статье могут поджидать спойлеры!
Дурсли, дядя и тётя Гарри, всегда считали себя совершенно нормальными, в отличие от странной сестры Петунии, Лили, которая оказалась волшебницей. Именно поэтому они купили точно такую же машину, как у всех соседей. Разве что цвет отличается. Кстати, вы знали, что Тисовая улица в оригинале называется Privet drive?
В фильме «Гарри Поттер и Философский Камень», когда Гарри и Хагрид идут по Косому Переулку и проходят мимо таверны «Дырявый котёл», можно заметить, что её вывеска проявляется только когда мимо проходят волшебники. Тем, у кого магических сил нет, прочитать вывеску не удастся.
В квиддиче отличилось не только семейство Поттеров — на одном из трофеев, которые Гарри рассматривает в первом фильме, можно заметить награду на имя Минерва Макгонагалл. Оказывается, мудрая и строгая преподавательница была настоящей оторвой в школьное время. Неудивительно, что она сразу заметила склонность Гарри к квиддичу.
На съёмках фильма «Гарри Поттер и Философский Камень» юные актёры действительно писали перьями. Эмма Уотсон, которая играла Гермиону, написала следующий текст:
«Меня зовут Эмма Шарлотта Уотсон. Мне 10 лет, и я играю роль Гермионы Грейнджер. Я люблю эту ручку (перо). Профессор Макгонагалл (кошка) (мисс павлин) красивая, она чёрно-белая. Хотела бы я, чтобы моей учительницей была кошка»
На одной из стен Хогвартса — в том самом холле, где находятся знаменитые перемещающиеся лестницы — можно заметить множество портретов именитых волшебников и волшебниц. Среди них затесалась и вполне реальная личность — Анна Болейн. Причина в том, что супруга короля Англии Генриха VIII была обвинена в ведьмовстве.
Гермиона как-то сказала одну очень мудрую фразу: «Страх перед именем усиливает страх перед тем, кто его носит». В магическом мире такая тревога вполне обоснована — произнесение имени Волан-Де-Морта до самого финала саги могло спровоцировать то, что его шестёрки трансгрессировали бы прямиком к тому, что посмел сказать его вслух. Видимо, поэтому создатели первого фильма решили перестраховаться и подписать в титрах актёра, который играет Тёмного Лорда, как Тот-кого-нельзя-называть.
Вы могли этого и не заметить, но в фильме «Гарри Поттер и Тайная Комната», когда профессор Локонс выпустил из клеток целую ораву Корнуэльских писки, Гермиона, в отличие от своих одноклассников, не теряется. Первое, что она делает — скидывает все свои учебники на пол. Но почему? Причина в поведении пикси — эти маленькие существа имеют неприятную привычку портить всё, что попадается им на глаза. Таким образом девочка защищает свои книги, к которым она относится с большим трепетом.
В фильме «Гарри Поттер и Узник Азкабана» Гермиону иногда можно заметить с маховиком времени — о нём зрители и герои узнают только в самом конце, однако, если быть достаточно внимательным, можно увидеть, как она появляется с артефактом на шее и поспешно прячет его.
Дары смерти — значок в виде треугольника, внутри которого изображены круг и вертикальная линия — стали настоящим символом поттерианы. И, вопреки предположениям, впервые его можно увидеть не в финальных частях. Так, Дары смерти появляются в фильме «Гарри Поттер и Кубок Огня». Когда профессор Дамблдор смотрит на своё отражение, слева от него можно заметить тот самый знак.
Конечно, многие хотели бы появиться во франшизе «Гарри Поттер» хотя бы в эпизодической роли. Так получилось с группами Radiohead и Pulp. Они засветились в роли участников группы «Ведуньи» на Святочном Балу в четвёртой части франшизы.
В титрах четвёртого фильма можно найти необычную надпись — создатели предупреждают, что ни один дракон при съёмках не пострадал. И это замечательно, ведь драконы — такой редкий вид, особенно в нашем, маггловском, мире.
В фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса» Гарри носит кардиганы на пуговицах. Эта деталь кажется незначительной, но на самом деле Дэниел Рэдклифф, исполнитель главной роли, решил таким образом подчеркнуть то, с каким трепетом Гарри относился к своему бывшему преподавателю, Римусу Люпину.
Проклятое ожерелье всё это время было перед нашими глазами — ну, почти. Во втором фильме Гарри случайно попал в магазинчик Горбин и Бэркс, лавку темномагических артефактов. А в шестом оно уже прокляло ни в чём не повинную ученицу по вине Пожирателей Смерти.
Когда Дамблдор навещает маленького Тома Реддла в приюте в фильме «Гарри Поттер и Принц-Полукровка», на его подоконнике можно заметить семь камней. Это отсылка к количеству крестражей, которые он создаст уже во взрослом возрасте. Кстати, для франшизы «Гарри Поттер» число семь имеет особенное значение — 7 книг, 7 крестражей, 7 игроков в квиддич, 7 лет обучения в школе, 7 башен в Хогвартсе — и это ещё не всё.
В фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть I» троица героев оказывается в маггловском кафе. Там на стене можно заметить постер настоящей театральной постановки под названием «Equus» — в ней играли Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер) и Ричард Гриффитс (Вернон Дурсль).
Во время Битвы за Хогвартс можно заметить, как Северус Снейп сражается на стороне Пожирателей Смерти — но это лишь на первый взгляд. На самом деле он лишь делает вид, что бьётся на стороне зла. Он перекидывает заклинание Макгонагалл в сторону других Пожирателей Смерти. Очень ловко!
В трагической сцене смерти Северуса в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть II» можно заметить интересную деталь — на крючке на стене висит красно-жёлтый шарф Гриффиндора. Таким образом создатели фильма пытались указать, насколько храбрым был преподаватель зельеварения на самом деле.
Говорили вам бабушки, не делайте татуировки, ведь это на всю жизнь. Некоторые не слушаются — а некоторые даже не выбирают этого. Так, на шее у Люциуса Малфоя можно заметить номерной знак — такой же, как на тюремной табличке, которую держал Сириус в третьей части. Получается, это номер Узника Азкабана.
Волшебное путешествие Гарри начинается в Хогвартс-Экспрессе — именно в поезде он знакомится с Роном и Гермионой, именно там пробует магические сладости. В их числе оказывается шоколадная лягушка: она сбегает в ту же секунду, как мальчик открывает коробку. Та же сцена повторилась в финале восьмого фильма, только уже со следующим поколением Поттеров, Уизли и Грейнджеров.
Те, кто росли на фильмах о Гарри Поттере, помнят, что герои фильмов росли вместе с ними. С каждой новой частью картины становились всё мрачнее и страшнее. Поэтому неудивительно, что заставка Warner Bros. Company тоже становилась темнее. Кстати, на заставке четвёртой части можно заметить отражение Нагайны, змеи Тёмного Лорда.
А вы замечали эти детали во франшизе? Теперь, когда вы решите пересмотреть все части, сможете обращать внимание на такие пасхалки и отсылки от создателей.