"Я не могу уклониться от этого": Кэмерон о новых частях "Аватара"

"Похоже, что с той динамикой, которую фильм показывает сейчас, мы легко покроем расходы даже в ближайшие несколько дней. Так что, похоже, я не могу уклониться от этого, — мне придется делать другие сиквелы. Я знаю, чем буду заниматься следующие шесть или семь лет", – прокомментировал успех режиссер.