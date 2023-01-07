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1 час назад

"Я не могу уклониться от этого": режиссер Джеймс Кэмерон готовится снять новые части "Аватара"

Мира Маркина

Американский режиссер Джеймс Кэмерон планирует снять новые части научно-фантастического блокбастера "Аватар". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

"Я не могу уклониться от этого": Кэмерон о новых частях "Аватара"
Фото: Кадр из фильма "Аватар"Кадр из фильма "Аватар"

По словам Кэмерона, сборы сиквела "Аватар: Путь воды" превысили 1,5 миллиарда долларов (108,7 миллиарда рублей) в мировом прокате. Таким образом, картина стала самой кассовой в 2022 году.

"Похоже, что с той динамикой, которую фильм показывает сейчас, мы легко покроем расходы даже в ближайшие несколько дней. Так что, похоже, я не могу уклониться от этого, — мне придется делать другие сиквелы. Я знаю, чем буду заниматься следующие шесть или семь лет", – прокомментировал успех режиссер.

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Кэмерон также поделился подробностями сценария следующей части. Он рассказал, что в новом фильме появится клан нави, отличающийся от остальных:

"В первых фильмах есть очень отрицательные примеры людей и очень позитивные примеры нави. В "Аватаре-3" мы сделаем все наоборот".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что звезда "Аватара 2" призналась, что не верила в успех фильма.

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