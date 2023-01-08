У сериала «Уэнсдей» будет второй сезон

Netflix официально продлил «Уэнсдэй» на второй сезон. Первую часть сериала о проблемах девочки-подростка из семейки Аддамс, учащейся в волшебной школе Невермор, зрители разобрали на мемы. Это мистический детектив в готическом стиле. У героини, обладающей сверхъестественными способностями, было несколько миссий: спасти чудовище, раскрыть серию убийств и понять причину давней ссоры родителей.

Шоу с Дженной Ортегой в главной роли стало вторым по популярности за всю историю Netflix. Первый сезон вышел 23 ноября прошлого года. В декабре сериал преодолел отметку в миллиард часов просмотра в течение месяца. Ранее это удавалось только «Игре в кальмара» и «Очень странным делам».

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Мария Макарова автор журнала о кино «Орнамент» «Уэнсдэй здесь в центре истории, это девочка-подросток. Соответственно, мы концентрируемся на подростковых проблемах больше, а не на семейных. Netflix сделал все для того, чтобы сериал был интересен подросткам. Он уже разлетелся по всему интернету, по TikTok, подростки называют это «уэнсдэй кор», «эстетика Уэнсдэй». Там есть абсолютно чудесный любовный треугольник между подростками, и эта ситуация, когда девочка, а не мальчик, зажаты в чувствах, это немножко слом канона, который стал появляться больше в нулевых. Раньше это был типаж мистера Дарси, теперь это девочка. Почему выстрелил и чем зацепил? Мы все видели танец Уэнсдэй, который почему-то разлетелся с хитом Леди Гаги, хотя он изначально был под другую песню. Это история про подростков, при этом этот сериал абсолютно не глупый. Там есть мистика, там есть Тим Бёртон. Он режиссировал только четыре первые серии, но Тим Бёртон — это Тим Бёртон. Его проекты всегда отличаются и выделяются».

О втором сезоне «Уэнсдей» известно немного. В анонсе от Netflix лишь говорится: «Ждите больше страданий». Дата выхода фильма не называется. Созданием второго сезона занимаются Тим Бёртон и авторы «Тайн Смолвиля» Альфред Гоф и Майлз Миллар. Предположительно, второй сезон появится в конце года. Каким он будет? Мнение кинокритика, сценариста, историка, киноведа Максима Семенова.

Максим Семенов кинокритик, сценарист, историк, киновед «Мне кажется, что он вполне может быть удачным. Тут все-таки довольно удачные совпадения материала и шоу-раннеров. Можно сказать, что у Тима Бёртона здесь открылось второе дыхание. Это не совсем его материал, но при всей некой ревизионистской составляющей, потому что события осовременили, они возвращаются назад к комиксам, назад к первоисточникам. Поэтому первый сериал мне кажется очень удачным, очень освежающим, очень понравился. Я надеюсь, что как минимум второй сериал, благо он не очень большой, второй сезон тоже будет удачным».

В декабре первую часть «Уэнсдей» номинировали на «Золотой глобус» в категории «Лучший сериал». Номинацию на премию за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила и сама Дженна Ортега. Готовясь к съемкам, она брала уроки игры на виолончели, гребли на каноэ, фехтования, стрельбы из лука и немецкого языка.