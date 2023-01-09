Кинотеатры России установили рекорд по сборам в праздники

Российским кинотеатрам удалось побить рекорд 2014 года по продажам билетов в новогодние праздники, сообщает РБК со ссылкой на данные статистики проката Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

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По информации издания, с 31 декабря по 8 января российским кинотеатрам удалось заработать 4,5 млрд руб. При этом стало известно, что за праздники кинотеатры посетили 13,4 млн человек.