Кинотеатры России установили рекорд по сборам в праздники

Российским кинотеатрам удалось побить рекорд 2014 года по продажам билетов в новогодние праздники, сообщает РБК со ссылкой на данные статистики проката Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
По информации издания, с 31 декабря по 8 января российским кинотеатрам удалось заработать 4,5 млрд руб. При этом стало известно, что за праздники кинотеатры посетили 13,4 млн человек.
Практически 70% сборов принес фильм "Чебурашка", который в прокате собрал уже более 3 млрд руб. По данному показателю лента приблизилась к самому кассовому российскому фильму "Холоп" с Милошем Биковичем в главной роли.