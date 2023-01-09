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1 час назад

Российские кинотеатры установили рекорд по сборам в новогодние праздники

Газета.Ruиещё 13

Российским кинотеатрам удалось побить рекорд 2014 года по продажам билетов в новогодние праздники, сообщает РБК со ссылкой на данные статистики проката Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Кинотеатры России установили рекорд по сборам в праздники
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации издания, с 31 декабря по 8 января российским кинотеатрам удалось заработать 4,5 млрд руб. При этом стало известно, что за праздники кинотеатры посетили 13,4 млн человек.

Практически 70% сборов принес фильм "Чебурашка", который в прокате собрал уже более 3 млрд руб. По данному показателю лента приблизилась к самому кассовому российскому фильму "Холоп" с Милошем Биковичем в главной роли.

Фильмы,Чебурашка,Милош Бикович,
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