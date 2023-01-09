Вышел трейлер «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила первый трейлер комедии «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия». Фильм расскажет о четырёх друзьях, которые решают встретиться и обсудить свои личные проблемы. Кто-то вспоминает первую любовь, кто-то размышляет о потере отца и умении жить и радоваться каждому новому дню, а кто-то пытается понять, существует ли женская дружба.