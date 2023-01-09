«Чебурашка» собрал более 3 млрд рублей в прокате

Кассовые сборы картины режиссера Дмитрия Дьяченко всего за девять дней проката в России превысили отметку в 3 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Напомним, художественный фильм о большеухом удивительном существе вышел в российский прокат 1 января 2023 года, собрав в этот же день более 225 миллионов рублей. Это сделало «Чебурашку» рекордсменом по сборам за 1 января, а также фильм сумел занять второе место по сборам за один день в истории российского кино.