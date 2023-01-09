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36 минут назад

«Чебурашка» собрал более 3 млрд рублей в прокате

Мария Кимакович

Кассовые сборы картины режиссера Дмитрия Дьяченко всего за девять дней проката в России превысили отметку в 3 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

«Чебурашка» собрал более 3 млрд рублей в прокате
Фото: Кадр из фильма "Чебурашка"Кадр из фильма "Чебурашка"

Согласно полученной информации, «Чебурашка» на 9 января 2023 года собрал 3 008 152 083 рубля.

Напомним, художественный фильм о большеухом удивительном существе вышел в российский прокат 1 января 2023 года, собрав в этот же день более 225 миллионов рублей. Это сделало «Чебурашку» рекордсменом по сборам за 1 января, а также фильм сумел занять второе место по сборам за один день в истории российского кино.

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У картины весьма сильный актерский состав: Елена Яковлева, Сергей Гармаш, Федор Добронравов и другие. Самого же Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

Ранее новый "Аватар" стал пятым в списке самых кассовых фильмов.

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