Канделаки собирается снять продолжение «СамоИронии судьбы»

Об этом Тина Канделаки, исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ, заявила в своем Telegram-канале.
Прежде всего Канделаки отметила, что пародия на знаменитую комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», которая вышла в эфир 31 декабря 2022 года, заняла одну из лидирующих позиций по просмотрам в этот вечер. Тина призналась, что очень рада тому, что зрители оценили проект по достоинству, и что она очень гордится проделанной работой.
Канделаки заявила, что «вторая часть неизбежна» и отметила, что телеканал готов снимать продолжение проекта.
Напомним, что изначально «СамоИрония судьбы» подверглась жесткой критике, но это не помешало выпустить проект в эфир. В пародии на фильм Эльдара Рязанова приняли участие Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Михаил Галустян, Сергей Жуков, Клава Кока и другие звезды.
Ранее стало известно, что «Чебурашка» собрал более 3 млрд рублей в прокате.