Канделаки собирается снять продолжение «СамоИронии судьбы»

Прежде всего Канделаки отметила, что пародия на знаменитую комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», которая вышла в эфир 31 декабря 2022 года, заняла одну из лидирующих позиций по просмотрам в этот вечер. Тина призналась, что очень рада тому, что зрители оценили проект по достоинству, и что она очень гордится проделанной работой.