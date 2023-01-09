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1 час назад

Тина Канделаки собирается снять продолжение «СамоИронии судьбы»

Мария Кимакович

Об этом Тина Канделаки, исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ, заявила в своем Telegram-канале.

Канделаки собирается снять продолжение «СамоИронии судьбы»
Фото: Кадр из фильма "СамоИрония судьбы"Кадр из фильма "СамоИрония судьбы"

Прежде всего Канделаки отметила, что пародия на знаменитую комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», которая вышла в эфир 31 декабря 2022 года, заняла одну из лидирующих позиций по просмотрам в этот вечер. Тина призналась, что очень рада тому, что зрители оценили проект по достоинству, и что она очень гордится проделанной работой.

Канделаки заявила, что «вторая часть неизбежна» и отметила, что телеканал готов снимать продолжение проекта.

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Напомним, что изначально «СамоИрония судьбы» подверглась жесткой критике, но это не помешало выпустить проект в эфир. В пародии на фильм Эльдара Рязанова приняли участие Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Михаил Галустян, Сергей Жуков, Клава Кока и другие звезды.

Ранее стало известно, что «Чебурашка» собрал более 3 млрд рублей в прокате.

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