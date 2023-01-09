Самые ожидаемые фильмы 2023 года

Ближайшие 12 месяцев у киноманов будут насыщенными.

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Если в 2022-м ощущался недостаток хороших фильмов, то в наступившем году всё обязано наладиться. Зрителей ждут супергероика, возвращение легендарных франшиз и суперхиты от Скорсезе и Нолана. И самое время выбрать картины, которые мы ждём больше всего.

Видео дня

«Стражи галактики. Часть 3»

Дата выхода: 5 мая 2023 года.

Жанр: фантастика, приключения, комедия.

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Новые «Стражи Галактики» станут последней режиссёрской работой Джеймса Ганна для Marvel. Наверняка он достойно попрощается с героями и снова заставит зрителей рыдать.

В этот раз Стражи разбираются с последствиями щелчка Таноса и собирают пострадавших в убежище. Вот только злодеи уже создали могучего Адама Уорлока, который легко уничтожит команду. Удастся ли Квиллу и напарникам защитить вселенную? Узнаем 5 мая.

«Дюна 2»

Дата выхода: 3 ноября 2023 года.

В главных ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея и другие.

Жанр: фантастика, боевик, драма.

В первой части «Дюны» Пол Атрейдес потерял почти всю семью и теперь мечтает отомстить Харконненам и Богу-императору. С этим помогут фримены, меланж и предназначение, которое изменит всё мироустройство.

«Оппенгеймер»

Дата выхода: 19 июля 2023 года.

В главных ролях: Киллиан Мёрфи, Эмили Блант, Роберт Дауни-мл. и другие.

Жанр: драма, биография, история.

Новый фильм Кристофера Нолана! Нужно ли знать что-то ещё?

«Оппенгеймер» расскажет о физике Роберте Оппенгеймере, который создал ядерное оружие. Среди актёров сплошные звёзды, а графики почти не будет. Разве что взорвать ядерную боеголовку режиссёру не дадут — ну, почти не дадут.

«Джон Уик 4»

Дата выхода: 24 марта 2023 года.

Режиссёр: Чад Стахелски.

Жанр: боевик, триллер, криминал.

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В новом «Джоне Уике» герой побывает в Японии, Франции, Иордании и множестве других стран — и везде будет ломать негодяям кости. Всё ради свободы и победы над Правлением Кланов. О деталях сюжета не рассказывают, но режиссёр намекает, что счастливого финала не будет.

«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»

Дата выхода: 12 июля 2023 года.

В главных ролях: Том Круз, Пом Клементьефф, Ребекка Фергюсон и другие.

Жанр: боевик, триллер, приключения.

Том Круз играет Итана Ханта уже 26 лет. Дилогия «Смертельная расплата» завершит франшизу. Герой столкнётся со злодеями невиданной мощи: они перебьют правительственных агентов и опять подставят Ханта. Чтобы спасти мир, герой Тома Круза будет прыгать с горы на мотоцикле, ловко драться и метко стрелять.

Уже нет никаких сомнений, что «Смертельная расплата» станет одним из главных фильмов 2023 года.

«Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Дата выхода: 15 февраля 2023 года.

Режиссёр: Пейтон Рид.

В главных ролях: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Джонатан Мэйджерс и другие.

Жанр: фантастика, боевик, триллер.

Раньше сольники про Человека-муравья не влияли на общую киновселенную Marvel, но в «Квантомании» всё изменится. Кино запустит пятую фазу КВМ и столкнёт героев с Кангом — Завоевателем миров и главным злодеем саги мультивселенной. Но сможет ли захватчик миров порадовать зрителей так же сильно, как Танос?

«Индиана Джонс и часы судьбы»

Дата выхода: 30 июня 2023 года.

В главных ролях: Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен и другие.

Жанр: боевик, приключения.

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События нового «Индианы Джонса» развернутся в 1969 году. Чтобы обойти СССР в космической гонке, США вербует нацистов и прочих негодяев. Им бы помог ценный артефакт, но у злодеев на него свои угрожающие миру планы. Индиана Джонс попробует найти ценную вещицу первым.

«Часы судьбы» — финальный фильм про Индиану Джонса. Хотя бы поэтому его не стоит пропускать.

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Дата выхода: 17 ноября 2023 года.

В главных ролях: Том Блайт, Рэйчел Зеглер, Хантер Шефер и другие.

Жанр: фантастика, триллер, драма.

В приквеле «Голодных игр» расскажут о становлении диктатора Кориолана Сноу. Когда-то он был амбициозным юношей, который думал о добре, но затем подчинил дистрикты, жестоко убил несогласных и организовал смертельный турнир. Как Сноу к этому пришёл? Узнаем из «Баллады о змеях и певчих птицах».

«Человек-паук: Через вселенные 2»

Дата выхода: 2 июня 2023 года.

Режиссёр: Жуакин Душ Сантуш.

В главных ролях: Шамик Мур, Хейли Стайнфелд, Джейсон Шварцман и другие.

Жанр: мультфильм, фантастика, боевик.

Вторую часть «Через вселенные» переносили много раз и даже разбили на два фильма, но в 2023-м первая часть мультфильма доберётся до кинотеатров. По сюжету Майлз и Гвен путешествуют по мирам и собирают армию Пауков. Только в трейлере показали 41 версию героя. Но даже такой толпе будет тяжело справиться со злодеями.

«Флэш»

Дата выхода: 16 июня 2023 года.

Режиссёр: Энди Мускетти.

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик.

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Производство «Флэша» — катастрофа. DC переписывала сценарий, переснимала огромные куски, страдала из-за пандемии и разбиралась с выходками Эзры Миллера. Работа ведётся даже сейчас — недавно из кино вырезали камео Супермена и Чудо-женщины.

Несмотря на все трудности, инсайдеры утверждают, что сейчас корпорация невероятно довольна фильмом — настолько, что делает на него колоссальную ставку и вбухает огромные суммы в продвижение. Этот фильм — ключ к будущему всей DC.

«Неудержимые 4»

Дата выхода: 22 сентября 2023 года.

Режиссёр: Скотт Во.

В главных ролях: Джейсон Стейтем, 50 Cent, Меган Фокс, Сильвестр Сталлоне и другие.

Жанр: боевик.

Они возвращаются в четвёртый раз. Известные экшен-актёры уже в четвёртый раз снимут до костей классический боевик из 80-х, где в очередной раз спасут весь мир от ужасной напасти. Режиссёром на этот раз выступает постановщик экранизации Need for Speed.

«Аквамен и потерянное царство»

Дата выхода: 25 декабря 2023 года.

В главных ролях: Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Дольф Лундгрен и другие.

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик.

Аквамен стал полноценным правителем Атлантиды, но покой ему только снится. Из-за Артура Карри погиб отец Чёрной Манты, и злодей всё ещё не забыл о мести. В сиквеле он найдёт монструозного союзника и попытается стереть подводный мир.

По слухам, тут мы в последний раз увидим Аквамена в исполнении Джейсона Момоа.

«Форсаж 10»

Дата выхода: 17 мая 2023 год.

Режиссёр: Луи Летерье.

В главных ролях: Вин Дизель, Мишель Родригес, Шарлиз Терон.

Жанр: боевик, приключения.

Предпоследняя часть «Форсажа», у которой будут безумные трюки с полюбившимися героями — причём вернутся и какие-то старые персонажи. Правда, съёмки фильма стартовали с прецедента, поскольку режиссёр просто устал и ушёл. Ему быстро нашли замены, но на создание картины уходят огромные суммы.

Первый трейлер покажут в феврале — за три месяца до премьеры.

«Супербратья Марио»

Дата выхода: 24 марта 2023 года.

В главных ролях: Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Джек Блэк и другие.

Жанр: мультфильм, фантастика, комедия.

Марио и Луиджи — обычные водопроводчики, но именно им суждено спасти королевство. Грозный негодяй Боузер похитил принцессу, но за счёт упорства и чувства юмора герои ему наваляют. Естественно, не без помощи Донки Конга и других союзников.

«Вилли Вонка»

Дата выхода: 15 декабря 2023 года.

В главных ролях: Тимоти Шаламе, Киган-Майкл Кей, Салли Хокинс и другие.

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик.

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Все знают Вилли Вонку, хозяина самой известной шоколадной фабрики. Но чем он занимался раньше? Об этом расскажет фильм с Тимоти Шаламе в главной роли.

«Крид 3»

Дата выхода: 3 марта 2023 года.

В главных ролях: Джонатан Мэйджерс, Майкл Б. Джордан, Тесса Томпсон и другие.

Жанр: боевик, триллер, криминал.

В прошлых фильмах Адонис Крид доказал, что боксирует не хуже легендарного отца. Под руководством Рокки Бальбоа он победил Виктора Драго, а теперь сам поведёт к чемпионству друга детства. Вундеркинд Дэмиан Андерсон вышел из тюрьмы и мечтает о титуле. Но хороший ли из Крида тренер?

«Бордерлендс»

Дата выхода: 2023 год.

Режиссёр: Элай Рот.

В главных ролях: Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джейми Ли Кёртис и другие.

Жанр: фантастика, боевик, комедия.

В экранизации «Бордерлендс» будет всё, за что геймеры любят серию. Лилит, Роланд, Железяка, безумная Крошка Тина — все они встретятся на Пандоре и сразятся с армией головорезов. До Хранилища герои тоже наверняка доберутся. Увы, точной даты выхода и трейлера пока нет.

«Барби»

Дата выхода: 21 июля 2023 года.

В главных ролях: Марго Робби, Райан Гослинг, Америка Феррера и другие.

Жанр: романтика, комедия, драма.