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31 минуту назад

Сборы российских кинотеатров побили рекорд 2014 года

N24.ru

Российские кинотеатры за новогодние праздники собрали 4,5 млрд рублей, установив новый рекорд с 2014 года, сообщает «АБН».

Сборы российских кинотеатров побили рекорд 2014 года
Фото: N24.ruN24.ru

Всего с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 кинотеатры посетили 13,4 млн россиян. Выручка с билетов выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сборы составили 3,7 млрд рублей.

Отмечается, что тогда в кино легально крутили голливудские фильмы, однако из-за коронавирусных ограничений на сеансы сходили 10,9 млн человек. В 2023 году самым пиковым днем было 3 января. Тогда выручка составила 613,8 млн рублей, а сеансы посетили 1,6 млн человек.

Минимум был зарегистрирован 31 декабря прошлого года — 60 млн рублей и 198 тысяч посетителей. Подписывайтесь на Ямал 1 в VK, ОК и следите за главными новостями Ямала в нашем telegram-канале..

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