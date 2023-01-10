Сборы российских кинотеатров побили рекорд 2014 года

Российские кинотеатры за новогодние праздники собрали 4,5 млрд рублей, установив новый рекорд с 2014 года, сообщает «АБН».

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Всего с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 кинотеатры посетили 13,4 млн россиян. Выручка с билетов выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сборы составили 3,7 млрд рублей.

Отмечается, что тогда в кино легально крутили голливудские фильмы, однако из-за коронавирусных ограничений на сеансы сходили 10,9 млн человек. В 2023 году самым пиковым днем было 3 января. Тогда выручка составила 613,8 млн рублей, а сеансы посетили 1,6 млн человек.