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2 часа назад

Чья реальная история легла в основу фильма "Любовь и голуби"

Мира Маркина

Комедия Владимира Меньшова "Любовь и голуби" по праву считается одной из культовых картин советского кинематографа. Несмотря на то, что фильм вышел 38 лет назад, зрители по-прежнему тепло встречают его и готовы пересматривать из раза в раз.

Чья реальная история легла в основу фильма "Любовь и голуби"
Фото: Кадр из фильма "Любовь и голуби"Кадр из фильма "Любовь и голуби"

Но немногие знают о том, что в основу киноленты легла реальная история настоящих Василия и Надежды Кузякиных. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Кузякины жили в городке Черемхово неподалеку от сценариста Владимира Гуркина. Супруги дружили с бывшим шахтером –пенсионером-чудаком Митей, а когда Василия пыталась увести из семьи сотрудница его предприятия, об этом узнали все вокруг. В том числе, и сценарист Гуркин.

К слову, в жизни Василий также вернулся в жене. Позаимствовав историю Кузякиных, Гуркин обещал им изменить имена в пьесе, но забыл об этом. Позже семья долго на него обижалась. Сначала сюжет из Черемхово перекочевал на сцену театра, а чуть позже Владимир Меньшов решил снять по пьесе фильм.

Реальные истории, которые легли в основу «Секретных материалов»

Однако место для съемок пришлось искать довольно долго. Изначально Меньшов планировал снимать фильм в Иркутской области, но там не нашлось подходящей локации. После этого режиссер исследовал Карелию, и в итоге выбор пал на домик в районе Медвежьегорска.

Хозяева жилища поспобствовали съемкам. Они разрешили замостить крыльцо деревом, установить голубятню и летнюю кухню. Голубей в Карелию везли из Москвы, но остальная живность была взята у хозяев – они, кстати, никуда не уезжали на время съемок, а оставались жить в доме. В перерывах между эпизодами хозяева поливали огород и угощали съемочную группу блюдами.

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