Чья реальная история легла в основу фильма "Любовь и голуби"

Комедия Владимира Меньшова "Любовь и голуби" по праву считается одной из культовых картин советского кинематографа. Несмотря на то, что фильм вышел 38 лет назад, зрители по-прежнему тепло встречают его и готовы пересматривать из раза в раз.

Фото: Кадр из фильма "Любовь и голуби" Кадр из фильма "Любовь и голуби"

Но немногие знают о том, что в основу киноленты легла реальная история настоящих Василия и Надежды Кузякиных. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Кузякины жили в городке Черемхово неподалеку от сценариста Владимира Гуркина. Супруги дружили с бывшим шахтером –пенсионером-чудаком Митей, а когда Василия пыталась увести из семьи сотрудница его предприятия, об этом узнали все вокруг. В том числе, и сценарист Гуркин.

К слову, в жизни Василий также вернулся в жене. Позаимствовав историю Кузякиных, Гуркин обещал им изменить имена в пьесе, но забыл об этом. Позже семья долго на него обижалась. Сначала сюжет из Черемхово перекочевал на сцену театра, а чуть позже Владимир Меньшов решил снять по пьесе фильм.

Однако место для съемок пришлось искать довольно долго. Изначально Меньшов планировал снимать фильм в Иркутской области, но там не нашлось подходящей локации. После этого режиссер исследовал Карелию, и в итоге выбор пал на домик в районе Медвежьегорска.