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49 минут назад

В сюжет сиквела «Без лица» включат детей главных героев

Inc-News

В сюжет сиквела «Без лица» включат детей главных героевНиколас Кейдж раскрыл подробности предстоящего проекта в интервью Collider.

В сюжет сиквела «Без лица» включат детей главных героев
Фото: Inc-NewsInc-News

Сыновья Кастора Троя и Шона Арчера появятся в сиквеле фильма «Без лица» (1997). Об этом сообщил исполнитель роли Кастора – Николас Кейдж. Напомню, сюжет боевика Джона Ву строится вокруг двух героев – полицейского (Джон Траволта) и преступника (Кейдж), которые в результате сложившихся обстоятельств вынуждены поменяться внешностью.

«Думаю, сиквел «Без лица» сам по себе будет содержать много сюжетных поворотов и крючков и, вообще, изрядную долю непредсказуемости», - рассказал Кейдж в интервью Collider.

«Обсуждается эта идея с детьми Кастора и Шона, подросшими детьми, что станет своего рода трёхсторонней шахматной партией. Это не только мы двое – Джон Траволта и я – это четверо человек, играющих в пинг-понг и борющихся на разных уровнях. И это сильно усложнит».

Режиссёром будущего фильма утверждён Адам Вингард.

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