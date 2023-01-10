В сюжет сиквела «Без лица» включат детей главных героев

Сыновья Кастора Троя и Шона Арчера появятся в сиквеле фильма « Без лица» (1997). Об этом сообщил исполнитель роли Кастора – Николас Кейдж. Напомню, сюжет боевика Джона Ву строится вокруг двух героев – полицейского ( Джон Траволта ) и преступника (Кейдж), которые в результате сложившихся обстоятельств вынуждены поменяться внешностью.

«Думаю, сиквел «Без лица» сам по себе будет содержать много сюжетных поворотов и крючков и, вообще, изрядную долю непредсказуемости», - рассказал Кейдж в интервью Collider.

«Обсуждается эта идея с детьми Кастора и Шона, подросшими детьми, что станет своего рода трёхсторонней шахматной партией. Это не только мы двое – Джон Траволта и я – это четверо человек, играющих в пинг-понг и борющихся на разных уровнях. И это сильно усложнит».