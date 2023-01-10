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1 час назад

Комедия “Чебурашка” самым кассовым российским фильмом

Мира Маркина

Семейная комедия Дмитрия Дьяченко “Чебурашка” признана самой кассовой картиной в истории отечественного проката. Согласно данным, опубликованным на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы, фильм по сборам обогнал “Холопа” Клима Шипенко.

Напомним, в российском прокате “Чебурашка” появился в первый день 2023 года. Историю о необычном зверьке и его друге Гене посмотрели миллионы россиян. Картина заработала свой первый миллиард спустя всего три дня в прокате. Вчера в ЕАИС зафиксировали новый рекорд комедии.

«Чебурашка» собрал более 3 млрд рублей в прокате

Таким образом “Чебурашка” обогнал “Холопа” в десятый день проката.

Ранее “Рамблер” писал, кто занял пятую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов за рубежом.

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