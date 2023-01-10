Семейная комедия Дмитрия Дьяченко “Чебурашка” признана самой кассовой картиной в истории отечественного проката. Согласно данным, опубликованным на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы, фильм по сборам обогнал “Холопа” Клима Шипенко .

Напомним, в российском прокате “Чебурашка” появился в первый день 2023 года. Историю о необычном зверьке и его друге Гене посмотрели миллионы россиян. Картина заработала свой первый миллиард спустя всего три дня в прокате. Вчера в ЕАИС зафиксировали новый рекорд комедии.