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1 час назад

Кино для начинающих: подборка для тех, кто знакомится с Линчем

Мира Маркина

Американского режиссера Дэвида Линча без преувеличения можно назвать одним из гениев своего времени. Большинство знают его, как автора культового сериала "Твин Пикс", однако на счету Линча также множество ярких полнометражных картин. Какие из них стоит посмотреть, если вы только начинаете знакомство с этим режиссером? Расскажет "Рамблер".

Кино для начинающих: подборка для тех, кто знакомится с Линчем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Человек-слон", 1980

Кадр из фильма "Человек-слон"

Меррик работает в цирке уродов, из которого однажды его забирает доктор Тривз. Лицо героя настолько безобразно, что большую часть времени он носит просторное одеяло, чтобы не спугнуть людей. После очередных побоев хозяина Тривз относит Меррика в больницу, где выясняет, что, несмотря на внешнее уродство, его подопечный обладает большим сердцем. Но как сложится судьба героя?

"Синий бархат", 1986

Кадр из фильма "Синий бархат"

Из-за болезни отца Джеффри пришлось на время оставить колледж в столице и вернуться в родной город. Именно после возвращения с героем начинают происходить странные вещи. Все начинается с того, что он находит человеческое ухо и сдает его в полицию.

"Дикие сердцем", 1990

Кадр из фильма "Дикие сердцем"

Сейлор и Лула бегут от кровожадной команды киллеров, которую наняла мать Лулы Мариэтта. Сначала беглецов пытается найти частный детектив Джонни, но затем к нему присоединяется гангстер Сантос.

Популярные режиссеры назвали любимые фильмы года

"Шоссе в никуда", 1996

Кадр из фильма "Шоссе в никуда"

Фрэда обвиняют в убийстве жены и приговаривают к высшей мере наказания. Но незадолго до исполнения приговора герой исчезает из камеры смертников, а на его месте находят недоумевающего Пита. Последнего выпускают на свободу, и он пытается вернуться к прежней жизни, но с каждым днем она становится все больше похожа на беспробудный кошмар.

"Малхолланд Драйв", 2001

Кадр из фильма "Малхолланд Драйв"

После автокатастрофы героиня теряет память и решает, что отныне ее будут звать Рита. Она приезжает в Голливуд, чтобы построить жизнь с нуля, но тайны прошлого продолжают следовать за ней по пятам.

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