Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+1° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
12 минут назад

Мороз высказалась о постельной сцене Асмус и Янковского

Lenta.ru

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз высказалась о постельной сцене Кристины Асмус и Ивана Янковского в фильме «Текст». Об этом она сообщила в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Мороз высказалась о постельной сцене Асмус и Янковского
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артистка назвала секс-сцену «роскошной». «Я когда увидела, просто открыла рот и подумала: "Как они смогли быть такими настоящими?". Такими в высоком смысле бесстыдными. Это очень сложно», — отметила актриса.

Фильм «Текст» вышел в 2019 году. После премьеры кинокартины Кристина Асмус, а также ее муж юморист Гарик Харламов подверглись травле со стороны поклонников. По мнению зрителей, замужняя актриса снялась в чересчур откровенных сценах. В начале декабря 2022 года Асмус также рассказала об угрозах со стороны бывшего супруга Харламова.

Ранее актриса Дарья Мороз рассказала, что ее самой дорогой покупкой в жизни стала квартира.

Фильмы,Лаура Джугелия,Гарик Харламов,Кристина Асмус,Дарья Мороз,Иван Янковский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители