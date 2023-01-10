Мороз высказалась о постельной сцене Асмус и Янковского

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз высказалась о постельной сцене Кристины Асмус и Ивана Янковского в фильме «Текст». Об этом она сообщила в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

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Артистка назвала секс-сцену «роскошной». «Я когда увидела, просто открыла рот и подумала: "Как они смогли быть такими настоящими?". Такими в высоком смысле бесстыдными. Это очень сложно», — отметила актриса.

Фильм «Текст» вышел в 2019 году. После премьеры кинокартины Кристина Асмус, а также ее муж юморист Гарик Харламов подверглись травле со стороны поклонников. По мнению зрителей, замужняя актриса снялась в чересчур откровенных сценах. В начале декабря 2022 года Асмус также рассказала об угрозах со стороны бывшего супруга Харламова.