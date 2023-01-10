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5 минут назад

В сети вышел экшн-триллер "На ощупь" с Дмитрием Нагиевым

Газета.Ru

10 января состоялась премьера экшн-триллера "На ощупь" в онлайн-кинотеатре KION. Режиссер картины - Антон Мусс. Кинематографист вдохновлялся лентами Роберта Земекиса, Родриго Кортеса и Дэнни Бойла при создании фильма. В главных ролях - Дмитрий Нагиев.

В сети вышел экшн-триллер "На ощупь" с Нагиевым
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету главный герой - влиятельный судья по имени Виктор. Мужчина бросил свой пост и переехал жить в лес. Однажды персонаж отправился на охоту, где на него напал медведь.

Во время борьбы с диким зверем патрон взрывается в стволе и ослепляет Виктора, остающегося один на один с дикой природой. Все трюки в фильме Нагиев выполнял самостоятельно - падал со скал и деревьев, плавал в ледяной воде, боролся с настоящим медведем.

Съемки проходили в Московской и Тверской областях. Ранее вышел трейлер четвертой части комедии "О чем говорят мужчины".

Фильмы,О чём говорят мужчины,Родриго Кортес,Дэнни Бойл,Роберт Земекис,Дмитрий Нагиев,
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