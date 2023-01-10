В сети вышел экшн-триллер "На ощупь" с Нагиевым

10 января состоялась премьера экшн-триллера "На ощупь" в онлайн-кинотеатре KION. Режиссер картины - Антон Мусс. Кинематографист вдохновлялся лентами Роберта Земекиса, Родриго Кортеса и Дэнни Бойла при создании фильма. В главных ролях - Дмитрий Нагиев.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По сюжету главный герой - влиятельный судья по имени Виктор. Мужчина бросил свой пост и переехал жить в лес. Однажды персонаж отправился на охоту, где на него напал медведь.

Во время борьбы с диким зверем патрон взрывается в стволе и ослепляет Виктора, остающегося один на один с дикой природой. Все трюки в фильме Нагиев выполнял самостоятельно - падал со скал и деревьев, плавал в ледяной воде, боролся с настоящим медведем.