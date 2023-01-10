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1 час назад

Самый кассовый российский фильм «Чебурашка» получит продолжение

Чемпионат.com

Экранизация «Чебурашки» оказалась невероятно успешной: всего за 10 дней проката фильм стал самым кассовым российским кино в истории проката, собрав более 3 млрд рублей. Конечно же, такой успех не мог пройти незамеченным, и у создателей картины уже есть планы по созданию целой франшизы. Об этом изданию «Бюллетень кинопрокатчика» рассказал продюсер картины Алексей Троцюк.

«Чебурашка» получит продолжение
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Нам удалось создать ровно тот продукт, потребность в котором сейчас есть у аудитории. Мы попали в её запрос, зрители нам доверились и остались удовлетворены. Будь голливудское кино, наша роспись была бы скромнее, но мы все равно вышли бы на имеющиеся сейчас цифры, просто медленнее. «Чебурашка» получился универсальным событийным хитом, нам удалось его преподнести в форме, привлекательной для самой разной аудитории, и наш фильм стал главным кинособытием праздников.

По мнению продюсера, успех «Чебурашки» сигнализирует о жизнеспособности отечественной киноиндустрии, несмотря на все текущие сложности.

Была выиграна главная битва за российский прокат и зрителя. Мы дали возможность огромному количеству людей вспомнить позитивный опыт похода в кино. Это самая главная победа, которая теперь позволяет с гораздо бόльшим оптимизмом смотреть на ближайшее будущее всей отрасли. Киноиндустрии требовался хит, и она его получила. И важно, что мы создали его сами, что он не пришел из ниоткуда. А это означает, что наша индустрия является жизнеспособной и самостоятельной.

Фильмы,Чебурашка,Алексей Троцюк,
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