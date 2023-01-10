«Чебурашка» получит продолжение

Экранизация «Чебурашки» оказалась невероятно успешной: всего за 10 дней проката фильм стал самым кассовым российским кино в истории проката, собрав более 3 млрд рублей. Конечно же, такой успех не мог пройти незамеченным, и у создателей картины уже есть планы по созданию целой франшизы. Об этом изданию «Бюллетень кинопрокатчика» рассказал продюсер картины Алексей Троцюк.

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Нам удалось создать ровно тот продукт, потребность в котором сейчас есть у аудитории. Мы попали в её запрос, зрители нам доверились и остались удовлетворены. Будь голливудское кино, наша роспись была бы скромнее, но мы все равно вышли бы на имеющиеся сейчас цифры, просто медленнее. «Чебурашка» получился универсальным событийным хитом, нам удалось его преподнести в форме, привлекательной для самой разной аудитории, и наш фильм стал главным кинособытием праздников.

По мнению продюсера, успех «Чебурашки» сигнализирует о жизнеспособности отечественной киноиндустрии, несмотря на все текущие сложности.