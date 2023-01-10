Какой фильм может обойти «Чебурашку» в прокате

«Радостно, что зритель с огромным удовольствием пошел в кинотеатры в эти новогодние праздники. Маленькие лучики надежды по перспективам проката в 2023 году в кинотеатрах есть, это очень хорошо. Успех «Чебурашки» повлиял на результат работы кинотеатров, первых восьми дней нового года. Это очень хорошие цифры, которые превзошли показатели прошлых новогодних праздников. Цифры не дотянулись до допандемийных цифр по числу зрителей. Но восемь дней января не смогут залатать все дыры и закрыть всю долговую нагрузку, которая накопилась за период 2020-2022 года. Пока говорить о восстановлении индустрии не приходится. Эти восемь дней дадут кинотеатрам возможность закрыть самые горящие проблемные моменты», - объяснил он.