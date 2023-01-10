Прокат «Аватара 2» в Китае продлили еще на месяц

«Аватар: Путь воды» оказался невероятно успешном во многом из-за мирового проката. Лучшим регионом для фильма стал Китай — по итогам четвёртого уикенда страна принесла фильму более $ 188 млн. Однако совсем скоро, 15 января, официальный прокат в Поднебесной должен был завершиться: по китайским законам зарубежные фильмы должны крутить в кино не более месяца.

Фото: Кадр из фильма «Аватар: Путь воды» Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Однако китайские власти, кажется, пошли навстречу Джеймсу Кэмерону и решили продлить показ «Аватара 2» ещё на месяц. Судя по всему, правительство учло вспышку COVID-19, из-за которой фильм собрал куда меньше, чем потенциально мог бы собрать. Теперь финальным днём проката в Китае значится 15 февраля — то есть ленту будут показывать в течение длительных каникул, приуроченных к празднованию местного Нового года. Это редчайший случай для китайского проката.