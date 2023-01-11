Голливудские ремейки знаменитых советских фильмов

В России не устанут пересматривать советские фильмы, а американские режиссеры даже снимают собственные версии легендарных картин. "Рамблер" рассказывает, ремейки каких фильмов СССР появились в Голливуде.

Фото: Кадр из фильма "Ирония судьбы в Голливуде" Кадр из фильма "Ирония судьбы в Голливуде"

"Ирония судьбы, или С легким паром!"

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"Близнеца" картины Эльдара Рязанова создал Марюс Вайсберг. Американский фильм называется почти так же, как российский — "Ирония судьбы в Голливуде". Действие происходит в современном Бостоне в схожих домах. Однако остальная история — практически копия оригинала, отмечает РИА Новости.

В версии Марюса риелтор Марго (Эмма Робертс) в канун Нового года планирует принять предложение возлюбленного, а адвокат Гриффин (Томас Манн) — попросить руки своей девушки. Но за день до праздника Гриффин встречается с друзьями в бане, напивается, и его сажают в такси, называя по ошибке адрес Марго.

"Фронтовые подруги"

В золотой век Голливуда, в 1943 году, Федор Оцеп и Генри Кеслер сняли фильм "Три русские девушки", основой которого стали вышедшие на два года раньше "Фронтовые подруги" Виктора Эйсымонта — дебют Сергея Михалкова как киносценариста.

Российская лента рассказывала о прифронтовой больнице во время советско-финской войны. Американский версии — о госпитале в Сталинграде, куда попал летчик из США Джон, сбитый, когда испытывался самолет. В "Трех русских девушках" также использовали кадры кинохроники, которые сняли советские фронтовые кинооператоры. Через два года после выхода фильм Кеслера и Оцепа номинировали на "Оскар" за лучшую музыку.

"Тринадцать"

"Сахару" Золтана Корды можно считать ремейком приключенческого фильма "Тринадцать", который принес славу Михаилу Ромму. В работе советского режиссера действие происходит в Средней Азии. Красноармейцы с командиром, его супругой и геологом едут через пустыню к железнодорожной станции, находят колодец и спрятанные пулеметы, а вскоре сталкиваются с басмачами.

Фильм вышел в 1936 году и имел невероятный успех в СССР, а в 1943-м Золтан Корда снял картину "Сахара", которая почти дословно цитирует российскую, и получил три номинации на "Оскар".

Тем не менее, хотя в основе американского сюжета советская картина и роман "Патруль" Филиппа Макдоналда, некорректно говорить, что "Сахара" — только ремейк. Фильм "Тринадцать" Ромма вдохновлен военно-приключенческим кино Джона Форда "Потерянный патруль", которое вышло в 1934 году и было ремейком британского немого фильма Уолтера Саммерса о Первой мировой войне в Месопотамии.