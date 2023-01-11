5 фильмов о трудностях взросления

Хотите помочь ребенку справиться с трудностями взросления или поностальгировать по собственному подростковому возрасту? "Рамблер" составил подборку фильмов о прощании с детством и знакомством со взрослой жизнью.

Фото: Кадр из фильма "Воспитание чувств" Кадр из фильма "Воспитание чувств"

1. "Общество мёртвых поэтов" (Dead Poets Society, 1989)

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В классическом колледже для мальчиков появляется молодой амбициозный учитель литературы Джон Китинг, который моментально привлекает внимание учеников и коллег. Он знакомит подопечных с английской поэзией, делится житейскими мудростями, а также создает настоящее сообщество и вселяет в них дух бунтарства. Только из-за того, что некоторые мальчики воспринимают уроки Китинга искаженно, случается трагедия.

Фильм не только затрагивает проблемы, связанные со взаимодействием двух говорит о противостоянии человека и системы, личности и общества.

2. "Останься со мной" (Stand By Me, 1986)

Действие фильма происходит в 50-е годы летом. Компания из четверых друзей-подростков отправляется искать труп мальчика, которого, по слухам, сбил грузовик. Прогулка по железнодорожным путям превращается в приключение.

"Останься со мной" — экранизация произведения Стивена Кинга, поэтому атмосфера киноленты довольно мрачная. Тем не менее картина, скорее, ностальгическая: похожа на оду утраченной юности, когда всё происходит в первый раз, а счастье кажется вечным. Герои впервые отправляются во взрослую жизнь, и их мироощущение навсегда меняется.

Кадр из фильма "Останься со мной"

3. "Унесённые призраками" (Sen to Chihiro no kamikakushi, 2001)

Девочка Тихиро и её семья переезжают в новый дом. Заблудившись в незнакомом районе, они попадают на странный пир, на котором пробуют заколдованную еду. Родители героини после этого превращаются в свиней — рабов злой колдуньи Юбабы. Спасти их может только Тихиро.

“Унесенные призраками” - культовая анимационная лента Хаяо Миядзаки. Как и многие женские персонажи его работ, Тихиро наделена героическим потенциалом. Мультфильм — не только пронзительная история взросления, но и путь поиска внутренней силы и борьбы с собственными страхами.

4. "Аквариум" (Fish Tank, 2009)

Пятнадцатилетняя Мия плохо ладит с одноклассниками, а ее семья не обходится без конфликтов. Но как только в доме появляется молодой приятель мамы героини и берет на себя роль нового хозяина, ситуация меняется.

Фильм посвящен чувствам, которые испытывает подросток, приближающийся к совершеннолетию: самодостаточности, но вместе с тем всепоглощающему одиночеству. Особая роль в картине отведена теме сексуальных домогательств, близкая подавляющему большинству женщин.

5. "Воспитание чувств" (An Education, 2009)

Действие происходит в Британия 60-х годов, где шестнадцатилетняя Дженни Меллор мечтает стать виолончелисткой и поступить в Оксфорд, пока не знакомится с Дэвидом. Он вдвое старше неё, ездит на красивой машине, очаровывает улыбкой и обходительными джентльменскими манерами.

Кинолента снята по мемуарам британской журналистки Линн Барбер. Это чувственный, хоть и, скорее, беспросветный рассказ об идеализации, разочаровании и суровых реалиях взрослой жизни. История взросления, показанная в "Воспитании чувств", демонстрирует, каким обманчивым может быть первое, самое светлое чувство.