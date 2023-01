5 фильмов о тайнах и жертвах гениев

Люди, которые меняют мир, часто сталкиваются с трудностями, которые большинству незнакомы и непонятны. "Рамблер" собрал фильмы о реальных и вымышленных гениях, которые ради призвания жертвовали детством, здоровьем и личным счастьем.

Фото: Кадр из фильма "Игры разумов" Кадр из фильма "Игры разумов"

1. "Человек, который познал бесконечность" (The Man Who Knew Infinity, 2015)

Биографический фильм об индийском гении-самородке с уникальными способностями к математике. Сриниваса Рамануджан, одаренный человек из бедной семьи, из-за строгого деления общества на касты вынужден заниматься тяжёлым физическим трудом. По совету друзей герой пишет о своих научных находках университетским ученым, и его для сотрудничества приглашает в Англию кембриджский профессор.

В фильме четко показаны тяготы, которые терпит Рамануджан: коллеги притесняют его в том числе из-за национальности, чопорные британцы относятся к нему снисходительно.

2. "Игры разумов" (The Professor and the Madman, 2018)

Выдающийся лингвист Джеймс Мюррей составляет толковый словарь и понимает, что необходимо прибегнуть к помощи добровольцев. Самым активным из них оказывается Уильям Майнор, который присылает множество писем с полезной информацией. Лингвист хочет встретиться со своим помощником, но не сразу узнает, что Уильям душевнобольной заключённый, который когда-то совершил убийство.

В основе сюжета реальная история Оксфордского словаря.

3. "Авиатор" (The Aviator, 2004)

Говард Хьюз продюсирует самую дорогостоящую кинокартину в истории и ставит рекорды в скоростных полётах. Он достигает поставленной цели, какими бы ни были препятствия. Но никто не догадывается, что уверенный в себе одаренный мужчина — параноик с обсессивно-компульсивным расстройством.

Биографическую драму снял Мартин Скорсезе. Ему удалось во всех деталях раскрыть историю взлётов и падений гения. Говард Хьюз, роль которого блистательно исполнил Леонардо Ди Каприо, неожиданно предстает в кардинально разных амплуа.

Кадр из фильма "Авиатор"

4. "Одаренная" (Gifted, 2017)

Маленькая Мэри рано потеряла родителей, её воспитывает дядя Фрэнк. Когда девочка начинает учиться в школе, он узнает, что у нее выдающиеся способности к математике. Властная бабушка Мэри хочет отправить внучку в математическую академию, даже если ради этого придется разлучить Мэри с опекуном. Но Фрэнк до последнего отстаивает право племянницы провести детство в кругу сверстников.

В фильме затрагиваются тяжелые темы: выбор жизненного пути, цена реализации потенциала, право человека на счастье. Тем не менее драматичность картины компенсируется теплой атмосферой и трогательностью, которая свойственна дружбе Мэри и Фрэнка.

5. "Игры разума" (A Beautiful Mind, 2001)

Фильм-биография о жизни учёного, лауреата Нобелевской премии по экономике Джона Нэша. В студенческие годы гениальный математик делает открытие в теории игр, начинает преподавать, а потом становится помощником ЦРУ. Внезапно на Джона нападают и начинают за ним следить.

Сюжет картины держит в напряжении до самого конца, а развязка удивляет и умиляет одновременно. Отдельного внимания заслуживает любовная линия — правдивый рассказ об отношениях Джона с его женой, которая всегда стремилась помочь дорогому человеку.