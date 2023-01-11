«Я до сих пор удивляюсь, как никто не погиб»

В конце 1970-х в США сняли фильм про семью натуралиста, выживающую в окружении африканских хищников. Актерам и съемочной группе пришлось даже хуже, чем его персонажам. Тигр снял скальп с оператора, режиссер попал в больницу с гангреной, а одной из актрис после нападения льва понадобилась пластическая операция. Съемки затянулись на много лет, а когда фильм был готов, его отказались выпускать в прокат. «Лента.ру» рассказывает, как и зачем снимали опасное кино.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Мы должны снять об этом фильм»

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В 1969 году американский режиссер Ноэль Маршалл и его жена, актриса Типпи Хедрен, побывали в заповеднике в Мозамбике и наткнулись на заброшенный дом, населенный дикими львами. Звери лежали на остатках мебели, грелись на солнышке и чувствовали себя там полными хозяевами.

Маршалла настолько впечатлило увиденное, что он сразу же произнес: «Мы должны снять об этом фильм». Супруги решили, что их цель — обратить внимание на проблему исчезающих видов животных и призвать людей сделать все возможное, чтобы их сохранить. Они также хотели продемонстрировать, что, если относиться к животным с добротой, те ответят взаимностью.

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По задумке главным героем должен был стать американский натуралист Хэнк, живущий в изолированном африканском поместье с десятками диких кошек разных видов.

Однажды жена и дети решают навестить его и с ужасом обнаруживают, что по дому разгуливают львы, тигры и слон по кличке Тимбо. Дальше фильм показывает, как Хэнк и его семья выживают в окружении хищников.

Определившись с сюжетом, пара начала готовиться к съемкам. Маршалл решил сыграть Хэнка сам, Хедрен получила роль жены натуралиста, а их сыновья Джон и Джерри и дочь Хедрен от прошлого брака Мелани Гриффит должны были играть детей. Осталось самое сложное: найти львов и тигров.

«Ночью они могли запросто нас съесть»

Знакомый дрессировщик Рон Оксли посоветовал взять львят и выращивать их, чтобы они привыкли к людям. Супруги так и сделали: они поселили двух львят в своем поместье в Лос-Анджелесе, а затем разбили целый зоосад в каньоне Соледад в американском штате Нью-Мексико. Там жили 132 дикие кошки, слон, страусы, фламинго и черные лебеди.

Позднее Маршалл снова переселил часть львов в их с Хедрен и детьми дом. Иногда они находились под одной крышей с 15 опасными хищниками. Поначалу в импровизированном зоопарке работал профессиональный дрессировщик Стив Мартин, а когда тот ушел, его подменил 15-летний сын Маршалла и Хедрен Джон.

Ночью они могли запросто нас съесть, но этого не происходило, и между нами в итоге формировалась связь, возникало доверие, — Джон Маршалл.

Джон рассказывал, что диких кошек держали в поместье нелегально. Теперь он убежден, что такие животные должны жить на воле. Соседи знали о нарушениях и неоднократно вызывали полицию, но Маршаллам всякий раз удавалось выкрутиться.

К удивлению актерской семьи и очевидцев, за все пять лет львы никого не съели и даже не покалечили. Однако такими терпеливыми и добродушными звери были только до начала съемок.

«Львы, львы и еще больше львов»

Съемки начались 1 октября 1976 года в каньоне Соледад. Там построили похожий на увиденный в Африке дом и соорудили что-то вроде съемочного павильона. Режиссер рассчитывал, что для создания картины ему понадобятся полгода и три миллиона долларов. Но строптивые хищники и стихия раз за разом вынуждали его менять планы.

Во время съемок несколько раз случались пожары, а когда картина была почти готова, произошло наводнение и уничтожило часть отснятого материала. Оборудование тоже серьезно пострадало. Еще сильнее Маршаллов расстроил побег трех львов. Звери представляли опасность, поэтому сотрудникам полиции пришлось их застрелить.

Из-за нанесенного ущерба и простоев бюджет фильма вырос в шесть раз и достиг 17 миллионов долларов. Но и это не остановило Маршалла. Он решил любой ценой довести начатое до конца и не стал прекращать производство. Чтобы покрыть расходы, семье пришлось продать четыре дома и влезть в серьезные долги.

Со сроками режиссер тоже прогадал: вместо запланированных шести месяцев на съемки ушло пять лет. Производство неоднократно останавливалось из-за отсутствия денег, форс-мажоров и периодической госпитализации членов съемочной группы. Картина была готова лишь в 1981 году — спустя 11 лет после возникновения идеи.

Рабочее название фильма «Львы, львы и еще больше львов» (Lions, lions and more lions) в итоге было изменено на лаконичное «Рев» (Roar).

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Из-за затянувшихся съемок американские прокатчики потеряли интерес к фильму, поэтому организовать показы в США не удалось. Картина вышла в ограниченный прокат в некоторых странах мира и появилась на больших экранах Америки только в 2015 году. Ноэль Маршалл к тому времени уже умер, а Типпи Хедрен, Мелани Гриффит и Джерри Маршалл отказались давать комментарии по поводу премьеры. В итоге эту роль взял на себя Джон Маршалл.

«Это было ужасно глупо»

В начале фильма появлялся дисклеймер: «Во время съемок фильма ни одно животное не пострадало. Чего нельзя сказать про 70 членов съемочной группы».

Первая часть этой фразы не совсем соответствует действительности: три сбежавших льва погибли, а остальные животные наверняка испытывали стресс. Зато вторая — чистая правда. В съемках участвовали от 70 до 100 человек, и почти все получили травмы. Многие отказывались работать из-за опасных условий, а однажды съемочную площадку одновременно покинули 20 человек.

Однако были и энтузиасты, готовые пожертвовать собой ради «Рева». Даже после травм они быстро возвращались к работе, чтобы не прерывать процесс.

Только спустя много лет я поняла, какими наивными и глупыми мы были тогда, — Типпи Хедрен.

Самого режиссера дикие кошки кусали бессчетное множество раз, причем однажды лев прокусил ему руку и вцепился в шею. Из-за ран у Маршалла развилась гангрена, но и это не стало причиной для остановки работы.

Хедрен отделалась переломом ноги и руки после падения со слона, но избежала серьезных увечий.

Ее дочери Мелани повезло меньше: один из львов ударил ее лапой по лицу, из-за чего ей пришлось наложить более 50 швов и сделать пластическую операцию. При этом незадолго до происшествия девушка хотела завершить съемку, чтобы не лишиться части лица.

Джону тоже досталось, и не раз. Самую серьезную травму он получил, когда лев вцепился ему в затылок. Молодого человека госпитализировали и наложили ему 56 швов, но вместо того чтобы как следует восстановиться, он вернулся на площадку всего через несколько дней после операции.

Я до сих пор удивляюсь, как никто не погиб. Мы правда думали, что это невозможно. Это было ужасно глупо, — Джон Маршалл.

Хуже всего досталось кинооператору Яну де Бонту, которого скальпировал тигр. Джон вспоминает, что взял кусок оторванного скальпа, приложил его к затылку де Бонта, обмотал полотенце вокруг его головы и отправил в больницу. Там пострадавшему сделали срочную операцию и наложили 220 швов.

Как ни странно, оператор выжил. Уже через три недели Ян де Бонт снова был на площадке.

«Просто скажи им, чтобы они перестали бояться»

Джону и Мелани пришлось особенно трудно: их донимали не только хищники, но еще и аллергия на диких кошек. Режиссер никого не слушал и отказывался останавливать съемки даже в самые опасные моменты, чтобы сцены получались реалистичнее и эмоциональнее. Некоторые кадры, вошедшие в фильм, показывают реальные, а не постановочные нападения зверей на актеров.

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По словам Джона, Маршалл не боялся львов и тигров, а те воспринимали его как себе подобного и обращались с ним соответственно: играли и кусали с такой же силой и рвением, как сородичей. Джон убежден, что отцу удалось остаться в живых только благодаря смелости.

Если вы покажете им страх, они вас убьют. Чтобы выжить, нужно убедить себя в том, что львы не причинят вреда, что вы сможете их обуздать, — Джон Маршалл.

Однако не все были так же храбры, как режиссер картины. Мелани и Хедрен нередко просили Маршалла сделать сцены не такими рискованными, но тот не обращал внимания.

Когда они пытались договориться с ним через Джона, он отвечал: «Что за глупости, просто скажи им, чтобы они перестали бояться. Пусть просто сыграют в сцене, как надо».

Актеры выглядели заложниками, которых заставили играть в фильме под дулом пистолета, — Мэтт Сингер, кинокритик.