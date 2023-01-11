Полный список победителей «Золотого глобуса — 2023»

Ночью прошла церемония «Золотой глобус — 2023», которая проводится с 1944 года. В этой церемонии награждаются люди и проекты за их вклад в киноиндустрию. В этом году церемония проводилась в 80-й раз.
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Мы собрали полный список лауреатов. Среди них есть режиссёр Стивен Спилберг, его фильм «Фабельманы», а также шоу «Дом дракона», «Эйфория», «Йеллоустоун» и многие другие.
Победители «Золотого глобуса — 2023» в области телевидения
- Лучший драматический сериал — «Дом Дракона»
- Лучший драматический или комедийный сериал — «Начальная школа «Эбботт»
- Лучший мини-сериал — «Белый лотос»
- Лучший актёр в драматическом сериале — Кевин Костнер («Йеллоустоун»)
- Лучшая актриса в драматическом сериале — Зендея (шоу «Эйфория»)
- Лучший актёр в мюзикле или комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
- Лучшая актриса в мюзикле или комедийном сериале — Кинте Брансон («Начальная школа «Эбботт»)
- Лучший актёр второго плана в драматическом или комедийном сериале — Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа «Эбботт»)
- Лучшая актриса второго плана в драматическом или комедийном сериале — Джулия Гарнер («Озарк»)
- Лучший актёр в мини-сериале — Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»)
- Лучшая актриса в мини-сериале — Аманда Сайфред («Выбывшая»)
- Лучший актёр второго плана в мини-сериале — Пол Уолтер Хаузер («Чёрная птица»)
- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале — Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)
Победители «Золотого глобуса — 2023» в области кино
- Лучший драматический фильм — «Фабельманы»
- Лучший мюзикл или комедийный фильм — «Банши Инишерина»
- Лучший режиссёр — Стивен Спилберг («Фабельманы»)
- Лучший сценарий — Мартин МакДона («Банши Инишерина»)
- Лучший актёр в драматическом фильме — Остин Батлер («Элвис»)
- Лучшая актриса в драматическом фильме — Кейт Бланшетт («Тар»)
- Лучший актёр в мюзикле или комедийном фильме — Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)
- Лучшая актриса в мюзикле или комедийном фильме — Мишель Йео («Всё везде и сразу»)
- Лучший актёр второго плана — Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу»)
- Лучшая актриса второго плана — Анджела Бассетт («Чёрная Пантера: Ваканда навеки»)
- Лучший неанглоязычный фильм — «Аргентина, 1985»
- Лучший анимационный фильм — «Пиноккио» Гильермо дель Торо
- Лучший оригинальный саундтрек — Джастин Гурвиц («Вавилон»)
- Лучшая песня — Naatu Naatu («RRR: Рядом ревет революция»)