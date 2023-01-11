Джеймс Кэмерон объяснил успех «Аватара 2»

Я думаю об этом с точки зрения того, что мы возвращаемся в кинотеатры по всему миру. Люди идут в кино даже в Китае, где наблюдается большой всплеск заболеваемости COVID-19. Мы как общество говорим: «Нам это нужно! Нам нужно идти в кинотеатры. Хватит уже стриминговых сервисов! Мы устали сидеть на заднице».