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2 часа назад

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Финчером

Мира Маркина

У американского режиссера Дэвида Финчера нет ни одного "Оскара" (хотя номинирован он был не единожды), однако его картины неизменно становятся ярким событием в мире кинематографа.

5 фильмов для знакомства с Финчером
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

На заре карьеры режиссер снимал рекламу и музыкальные клипы, но затем решил попробовать себя в полном метре и не прогадал. Его фильмы регулярно собирают восторженные отзывы как критиков, так и зрителей. И неспроста: Финчер искусно воплощает запутанные истории на экране и создает необычных персонажей, которые приковывают внимание.

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Подробнее о картинах американца, которые нужно увидеть в первую очередь – в материале "Рамблера".

"Семь", 1995

Кадр из фильма "Семь"

За неделю до выхода на пенсию у пожилого детектива Уильяма появляется две проблемы: юный напарник Миллс и чудовищное убийство. Изучив материалы дела, опытный сыщик понимает, что в городе орудует маньяк, который наказывает жертв за смертные грехи. А значит, вскоре будут новые убийства. Догадки Уильяма подтверждаются и теперь ему нужно решить: вернуться к работе или передать дело молодому детективу?

"Игра", 1997

Кадр из фильма "Игра"

Николас – крайне успешный банкир, жизнь которого для многих покажется сказочной. На день рождения герой получает билет для участия в "Игре". Создатели уверяют, что "Игра" позволит Николасу вернуть остроту впечатлений и вкус к жизни. Но, согласившись на авантюру, банкир начинает осознавать, что расплатой за удовольствия может стать его жизнь.

"Бойцовский клуб", 1999

Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

Страховщик страдает бессонницей и всеми силами пытается вырваться из оков скучной серой жизни. Как-то раз в командировке герой встречает эксцентричного торговца мылом Тайлера, который убеждает его, что истинное счастье кроется в саморазрушении. Вскоре друзья основывают "Бойцовский клуб", и жизнь главного героя переворачивается с ног на голову.

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"Загадочная история Бенджамина Баттона", 2008

Фэнтези-драма повествует об уникальном человеке, который родился в возрасте 80 лет, а затем стремительно молодел. Его путь начался в Новом Орлеане в конце Первой Мировой войны и растянулся вплоть до XXI века.

"Исчезнувшая", 2014

Кадр из фильма "Исчезнувшая"

Ник готовится к празднованию пятилетия семейной жизни, как вдруг его супруга исчезает. В доме ряд улик: следы борьбы, кровь, которую пытались стереть, и цепочка подсказок в игре "охота за сокровищами", которую каждый год устраивала жена Ника. Вооружившись этими подсказками, следствие пытается выяснить, куда пропала девушка.

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