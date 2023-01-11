Каким получился фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»

В российских кинотеатрах 12 января выходит комедийный боевик Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». Это история о спецотряде шпионов во главе с Орсоном Форчуном, нанятым правительством Британии для важной миссии: предотвратить продажу опасного продукта под названием «Титан». В ленте зритель увидит множество эффектных локаций и красивых пейзажей Франции, Катара, Испании и Турции. Главную роль в фильме исполнил Джейсон Стэйтем, ранее неоднократно сотрудничавший с Ричи. Несмотря на довольно типичный сюжет, лента впечатляет игрой актёров, экшен-сценами и спецэффектами.

Фото: RT на русском RT на русском

В четверг, 12 января, в российский прокат выходит комедийный боевик «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» Гая Ричи («Большой куш», «Джентльмены»). Сценарий к ленте написал сам Ричи в соавторстве с Айваном Эткинсом и Марном Дэвисом. Кинематографисты ранее сотрудничали в рамках проектов «Джентльмены» и «Гнев человеческий».

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Отправная точка сюжета новой картины — кража из лаборатории засекреченного предмета под названием «Титан». Британское правительство привлекает к делу спецотряд агентов во главе с элитным шпионом Орсоном Форчуном (Джейсон Стэйтем). К нему присоединяется молодой оперативник Джей Джей (Багзи Мэлоун) и хакер Сара Фидель (Обри Плаза). Задача команды — предотвратить продажу украденной и крайне опасной вещи, способной разрушить мировой спокойствие и устоявшийся экономический порядок. Члены отряда знают, что во всём замешан известный миллиардер Грег Симмондс (Хью Грант). Чтобы миссия прошла успешно, Форчуну нужен козырь в рукаве. Им оказывается голливудская звезда Дэнни Франческо (Джош Хартнетт), любимый актёр миллиардера.

Однако провести миссию без препятствий не получается — на пути у спецотряда Форчуна возникают конкуренты — наёмники, которые также намерены завладеть «Титаном». Орсону и другим членам команды придётся проявить все свои навыки и находчивость ради достижения цели.

Звёздный актёрский состав и режиссура Ричи изначально не оставляют сомнений в том, что каждый персонаж будет исполнен великолепно. В этом лента ожидаемо не разочаровывает.

Главную роль исполнил Джейсон Стэйтем. Он предстал на экране в привычном амплуа крутого, уверенного в себе мужчины, способного запросто «уложить» всех плохих парней. Актёр демонстрирует сдержанное обаяние, силу и создаёт мощный характерный портрет главного героя, который при всей своей серьёзности не лишён чувства юмора и вкуса: он любит коллекционное вино и после каждой миссии реабилитируется на лучших курортах. Стэйтем — звезда боевиков, он знает, в чём особенно хорош, и, не экспериментируя с чем-то новым, в очередной раз привычным образом радует зрителей.

Ещё одним ожидаемым достоинством картины стало появление Хью Гранта в роли хитрого и опасного, но чрезвычайно харизматичного миллиардера Грега Симмондса. Артист нередко появляется на экране в образе эдаких романтичных подонков, и в этой ленте он также обворожителен и в то же время комичен. Изначально персонаж Гранта кажется главным антагонистом фильма, но постепенно его положение в сюжете меняется. Многогранность героев картины Гая Ричи даёт возможность не делить их на «плохих» и «хороших», а оценивать каждого по поступкам.

Обри Плаза, тем временем, наполняет фильм своей сексуальностью и яркостью. Её героиня — умная, роковая и технически подкованная женщина, знающая себе цену и умеющая пользоваться не только своим интеллектом, но и внешностью, когда это необходимо. Сара Фидель в исполнении Плазы добавляет остроты в мужской коллектив, периодически заставляя персонажа Стэйтема робеть (если это вообще возможно) своими пикантными шутками.

Когда отряд собран и план придуман, начинается то, что зритель больше всего любит в фильмах Гая Ричи, — веселье, экшен и загадки. Режиссёр легко удерживает внимание публики тщательно проработанными сценами драк и погонь, разбавляя динамичность юмором, которого здесь больше, чем, например, в «Гневе человеческом».

Всё действие разворачивается на фоне красивых пейзажей, особняков и отелей. Ричи переносит зрителей во Францию, Катар, Турцию и Испанию. Интересно, что картина будто поделена на главы по странам: новая зацепка раскрывает ещё одну личность в деле и приводит героев в очередную страну. Общая картинка фильма выглядит эстетично и крайне дорого благодаря элегантным нарядам, обилию сверкающих драгоценностей, красивым автомобилям и яхтам.

На спецэффекты съёмочная группа тоже не поскупилась. Впрочем, странно ожидать иного от качественного боевика. Кроме того, в своей новой ленте Гай Ричи использует и нестандартные звуковые и визуальные решения. Среди них, например, съёмка перестрелки в стиле компьютерной игры.

Атмосферу добавляет саундтрек в стиле Агента 007 от Кристофера Бенстеда, ранее работавшего над музыкой и к таким лентам Ричи, как «Джентльмены» и «Гнев человеческий».