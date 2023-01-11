«Гром: трудное детство» – достойный ответ вселенной Marvel

Приключенческий боевик «Гром: Трудное детство» получил цифровой релиз на российских телеэкранах 1 января 2023 года.

Фото: Кадр из фильма «Гром: Трудное детство» Кадр из фильма «Гром: Трудное детство»

Отечественная супергеройская адаптация от сценариста, продюсера Артема Габрелянова и режиссера Олега Трофима была заявлена в качестве приквела «Майора Грома». Соотвественно, рассказ пойдет о становлении пробивного характера главного героя и его детства в лихие девяностые.

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Однако начинать знакомство со вселенной стоит все же с «Чумного доктора» или со вступительной короткометражки. Поскольку новый фильм содержит много спойлеров и отсылок к первой части, хоть и вполне имеет право на самостоятельное существование. Зато зрители наконец узнают, почему Игорь Гром никогда не расстается со своей старомодной кепкой следователя.

Детские трудности Игоря Грома

Когда-то опытный полицейский из Санкт-Петербурга, как и все мы, был ребенком и взрослые проблемы, убийства, а также мотивы преступников его мало интересовали. Однако тяга к расследованиям и замысловатым приключениям у неподкупного парня с аналитическим складом ума была всегда.

Будучи ребенком, он никогда не пасовал перед трудностями и всегда доводил начатое до конца – даже самую пустяковую задачу. Поэтому, когда перед юным Громом появляется цель: отправиться в путешествие по сказочному Диснейленду с отцом, парень делает все возможное, чтобы подзаработать денег для этой поездки. Под это дела удачно находится «шабашка» с подачи его друга Игната (Владимир Яганов) – съемка видеокомпромата на «важных» людей.

Однако преграда на пути к детской мечте заключается не только в отсутствии нужной суммы, которая по сути имеется, правда, была запланирована для покупки стиральной машины. Проблема кроется в работе следователя, которая не оставляет главу семейства. Поэтому персонаж Кая Гетца пытается выиграть в шахматной партии внимание и свободное время папы – Константина Грома (Сергей Марин).

Однако неожиданно для самих героев подработка Игоря и новое дело Кости сводятся к общему знаменателю – таинственному преступнику по прозвищу Анубис, терроризирующему весь Петербург.

У самурая есть только путь

Новая работа кинематографического дуэта Олега Трофима, Артема Габрелянова и их команды ничем не уступает первой ленте про Чумного доктора. Скорее наоборот, эта экранизация российских комиксов компании «Bubble» где-то даже выигрывает: все та же красочность балабановских «Жмурок», только их добрая версия, самоотверженность героев – на грани «Улиц разбитых фонарей», однако сюжет стал более динамичным, пусть и разделен на отдельные подпункты.

Чего нельзя сказать о первом фильме, где очень красиво, но ничего не понятно, ведь каждый персонаж окутан чередой мелких деталей со своей немалой предысторией.

Возможно, именно эта «спешка» сюжета не дает по-настоящему чувственно показать всю суть того самого, заявленного «бандитского» Петербурга в 90-е годы. Из-за чего «лихая» атмосфера получается довольно комичной и клишированной, а детективная часть истории – скомканной.

В итоге объяснение, каким образом Костя Гром раскрывает личность Анубиса, и некоторые другие важные для общей сюжетной канвы моменты, остаются загадкой для зрителя. Но, видимо, «у самурая нет цели – только путь».

Зато после просмотра предыстории у зрительской аудитории не остается сомнений – образ праведного полицейского, требующего возмездия любому человеческому проступку и кристальной справедливости, предначертан Игорю Грому судьбой.

К тому же, типаж идеального следователя перестает быть «вылизанным» и абсолютно «киношным», как казалось в оригинальном «Майоре Громе». Характер главного персонажа приобретает более человеческие черты, когда начинаешь понимать, что обусловлены они комплексами, ошибками и «классическими» незакрытыми детскими гештальтами.

Осторожно, могут быть спойлеры

Уверены, франшиза «Майора Грома» вскоре расширится или получит продолжение. На это намекает не только популярность проекта, его неплохой рейтинг (7,2 балла), но и сцена после титров. Посвящена она моменту из жизни главного антогониста картины – рыжеволосого Сергея Разумовского, котрого сыграл Сергей Горошко.