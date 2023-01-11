“Техасская резня бензопилой”: Как смотреть серию и не запутаться

Франшиза «Техасская резня бензопилой» представляет собой длинную и запутанную серию фильмов, которые трудно расположить в правильном порядке. “Рамблер” подскажет хронологическую очередность картин, которая позволит погрузиться в сюжет серии и ничего не пропустить.

Фото: Кадр из фильма "Техасская резня бензопилой" Кадр из фильма "Техасская резня бензопилой"

«Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо»

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Фильм 2017 года является приквелом к оригинальной картине 1974-го. Из сюжета этой части зритель узнает о происхождении культового злодея. Главный герой франшизы предстает перед зрителем не как Кожаное лицо, а как мальчик-подросток – с виду обычный ребенок из совершенно ненормальной семьи. После пребывания в психиатрической больнице, побега, череды ужасных смертей и операции на лице он в конце концов становится тем, с кем никто не хотел бы столкнуться.

«Техасская резня бензопилой»

С этого фильма ужасов, выпущенного в 1974 году режиссером Тоубом Хупером, началась культовая серия. Он был чрезвычайно спорным и в свое время и столкнулся с цензурой и запретами на прокат. Но несмотря на репутацию жестокого кино, большая часть насилия в фильме на самом деле остается за кадром или только подразумевается.

История оригинальной «Техасской резни бензопилой» чрезвычайно проста и никогда не предполагала продолжения, не говоря уже о масштабной 50-летней франшизе. Группа молодых друзей отправляется в сельский дом и сталкивается с членами ненормальной семьи Сойеров. Хотя Кожаное лицо в конечном итоге станет главным злодеем, в оригинальной картине и намека на это не было.

«Техасская резня бензопилой 3D»

Действие фильма 2013 года разворачивается сразу после событий оригинальной картины, за исключением того, что предполагаемая преемственность между ними почти отсутствует. Идея быть прямым продолжением оригинала довольно быстро отбрасывается режиссером и затем фильм перескакивает в современность и разворачивается, как любой другой слэшер. Таким образом «Техасская бензопила 3D», втиснутая в это место в серии – просто ненужный способ запутать временную шкалу и попытка представить маньяка как героического защитника.

«Техасская резня бензопилой 2»

В 1986 году Тоуб Хупер возвращается к своему детищу. В этом сиквеле по-прежнему много насилия и ужасов, но «Техасская резня бензопилой 2» упрямо свернула на территорию черной комедии, о чем свидетельствует ироничный постер к фильму, который пародирует афишу «Клуба “Завтрак”».

«Техасская резня бензопилой 3: Кожаное лицо»

Предыдущий фильм не предполагал продолжений. Но продюсеров New Line Cinema интересовало не это, а возможность заработать на громкой франшизе. Без Тоуба Хупер серия фильмов стала развиваться в новом направлении. Маньяка «Кожаное лицо» повысили и назначили главным злодеем серии в попытке сделать его следующим Майклом Майерсом, Фредди Крюгером или Джейсоном Вурхизом.

«Техасская резня бензопилой 4: Новое поколение»

После провала картины 1989 года права на персонажа и экранизацию перешли к Columbia Pictures. С таким крупным именем в киноиндустрии немного иронично, что у «Техасской резни бензопилой: Новое поколение» (1994) был самый маленький и неудачный релиз из всех фильмов франшизы. Его показали только в 15 кинотеатрах. Фильм не получил маркетинговой поддержки со стороны Columbia Pictures, которую обвинили в попытке похоронить всю серию.

Кадр из фильма «Техасская резня бензопилой: Новое поколение»

«Техасская резня бензопилой»

Фильм от стримингового гиганта Netflix служит перезагрузкой серии, хотя название не указывает на это. Новая картина 2021 года стала возвращением к исходному канону. Ее действие происходит в наши дни со всеми вытекающими – с современными технологиями и такими темами, как культура отмены и джентрификация. Она напрямую продолжает события оригинального фильма спустя десятилетия.

«Техасскую резню бензопилой» от Netflix критики встретили довольно жестко: одни задавались вопросом, в чем смысл фильма, а другие говорили, что франшизе пора заканчиваться. Несмотря на это картина очень хорошо показала себя с точки зрения зрительской аудитории, поэтому продолжение вполне можно ожидать.

«Техасская резня бензопилой: Начало»

Сюжет фильма 2006 года таков: братья, прихватив своих подружек, отправляются в автопутешествие накануне отъезда юношей на войну во Вьетнам. Но вот беда: компания молодых людей попадает в аварию. Выручить молодежь пытается местный шериф. Однако знакомство с ним не сулит ничего хорошего. Ведь герои фильма попадают в странный дом, где живет беспощадный убийца – Кожаное Лицо.

«Техасская резня бензопилой: Начало»

Майкл Бэй решил создать ремейк «Техасской резни бензопилой», получив права на съемки. В режиссерском кресле оказался Маркус Ниспел. Вместе они работали над созданием нового канона. Поэтому в сюжете фигурирует некая семья Хьюиттов, появляется новый ключевой персонаж – шериф. Также отмечается, что убийцу по прозвищу Кожаное Лицо застрелили. Вот только тому ли человеку вынесли смертный приговор – эту загадку и преподносят зрителям.

Поскольку предыдущий фильм франшизы обернулся финансовой катастрофой, этот ремейк был риском, но он принес дивиденды. «Техасская резня бензопилой» 2003 года стал самым кассовым фильмом во всей франшизе. Приквел выпустили три года спустя, но продолжение ремейка так и не сняли. Так вторая временная шкала «Техасской резни бензопилой» быстро подошла к концу.