Фильм «Всевидящее око» оказался скучным детективом Netflix

Перед нами просто самый обычный нормальный детектив… и всё.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Netflix сильно рассчитывала на «Всевидящее око». В качестве первоисточника использовали популярный роман, бюджет превысил $ 70 млн, а на важные роли взяли Кристиана Бэйла, Джиллиан Андерсон и других звёзд. Онлайн-кинотеатр явно надеялся, что фильм перерастёт в детективную франшизу уровня «Достать ножи», только мрачную и депрессивную.

Видео дня

Увы, что-то пошло не так. «Всевидящее око» — не ужасный, но посредственный детектив. Учитывая бюджет и уровень актёров, это проблема.

Очередной гениальный сыщик расследует убийство

Когда-то детектив Лэндор ловил банды и раскрывал сложные дела. Теперь он устал от работы, переехал в глушь, потерял семью и впал в депрессию. Радует Лэндора только алкоголь.

Но однажды в военной академии неподалёку происходит нечто ужасное. Один кадет повесился, а затем из его тела вырезали сердце. Детектив берётся за расследование и быстро выясняет, что юноша не сам залез в петлю, а в его смерти замешаны как сослуживцы, так и командование.

Дело будет сложным, поэтому Лэндор привлекает на помощь талантливого кадета Эдгара По, который умело подмечает детали, общается с мёртвой матушкой и пишет гениальные стихи. Хотя пара даже не догадывается, какие кошмары ждут впереди.

Герои много болтают, долго ищут улики и часто задумчиво смотрят вдаль, выстраивая теории. В итоге повествование оказывается чрезмерно тягомотным. «Всевидящее око» понравится зрителям, которые любят погружаться в атмосферу с головой и не спешить. Остальных повествование будет вгонять в сон.

При этом раскусить злодеев и понять их мотивацию можно уже к середине фильма. Главное, внимательно следить за второстепенными персонажами, их речи и поступки выдают важные тайны. Вы вряд ли угадаете все обстоятельства, но, вероятно, уловите суть раньше главных героев.

Несмотря на затянутость и очевидные подсказки, детективную историю не назвать плохой. Она нормальная. Вот только в Netflix надеялись на большее. От фильма с Бэйлом и раздутым бюджетом ждёшь чего-то выдающегося, а не просто приемлемого. Впрочем, если вам нравятся расследования, полные мрака и отчаяния, оценить историю стоит.

Бэйл играет нормально, но другие актёры круче

Кристиан Бэйл приучил зрителей к своей гениальной актёрской игре. Он слишком часто менял внешность, сбрасывал вес и идеально изображал психопатов — так и заслужил славу великого исполнителя. Во «Всевидящем оке» Бэйл тоже хорош: он убедительно страдает по семье и удивляется кошмарам мира.

Проблема в том, что сам персонаж просто скучный. Другие герои часто вспоминают выдающиеся заслуги Лэндора, но сам детектив редко проявляет озвученную гениальность. Сюжет больше двигают напарник, злодеи и новые преступления, а не сам детектив. Поэтому следить за сыщиком не так интересно, как за тем же Бенуа Бланом из «Достать ножи». Да и харизмы ему недостаёт.

Главными звёздами фильма стали другие персонажи. К примеру, очень хорош Гарри Меллинг, исполняющий роль Эдгара По. Актёра прославила роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», но после он редко исполнял классных персонажей.

А вот во «Всевидящем Оке» он впечатляет харизмой, легко втирается в доверие к подозреваемым и влюбляет красивых дам. Наблюдать за кадетом веселее, чем за Бэйлом.

Хотя круче всех Джиллиан Андерсон. У дамы второстепенная роль, и в кадре она появляется редко — но каждый раз забирает всё внимание и даёт намёки на разгадку. В каждом слове Джиллиан полно силы, энергии и харизмы.

Фильм тёмный, тусклый и неприятный

Визуал напоминает старый хоррор «Сонная лощина». Ярких красок почти нет, даже день выглядит тусклым и отталкивающим. Киноделы давно научились делать чёрные и серые цвета выделяющимися. Но во «Всевидящем Оке» авторы намеренно наполняли каждый кадр невзрачностью и депрессивностью.

Но если вы любите «Сонную лощину» и сериалы вроде «Ганнибала» или «Настоящего детектива», визуал в мрачном детективе вас очарует. Он отлично передаёт атмосферу отчаяния и безумия, которыми проникаешься уже в начале просмотра.