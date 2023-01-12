Назван самый рейтинговый фильм на ТВ в праздники

Фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы» стал самым рейтинговым среди кинолент и передач на телевидении в новогодние праздники, передает РИА Новости со ссылкой на данные компании Mediascope.

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С 1 по 8 января 2023 года картину Дмитрия Дьяченко на телеканале «Россия 1» посмотрели 7,8% жителей крупных городов России с населением больше 100 тысяч человек старше 4 лет. На втором и третьем месте оказались новостные программы канала «Местное время» и «Вести» (20.00) с рейтингами 7,3% и 7,0% соответственно.

На четвертой строчке оказался «Непослушник» с рейтингом 6,3%, на пятой — «Последний богатырь: Корень зла» с 6,0% — эти фильмы также транслировались на «России 1».

Кроме того, в топ-10 вошли «Песни от всей души», «Привет, Андрей!», «Песня года — 2022», «Конек-Горбунок», вышедшие на «России 1», и показанный на Первом канале фильм «Любовь и голуби».

Под рейтингом исследователи имеют в виду среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения старше 4 лет (в рамках выбранной целевой аудитории).