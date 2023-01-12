Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
3 часа назад

Назван самый рейтинговый фильм на ТВ в праздники

Газета.Ru

Фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы» стал самым рейтинговым среди кинолент и передач на телевидении в новогодние праздники, передает РИА Новости со ссылкой на данные компании Mediascope.

Назван самый рейтинговый фильм на ТВ в праздники
Фото: Газета.RuГазета.Ru

С 1 по 8 января 2023 года картину Дмитрия Дьяченко на телеканале «Россия 1» посмотрели 7,8% жителей крупных городов России с населением больше 100 тысяч человек старше 4 лет. На втором и третьем месте оказались новостные программы канала «Местное время» и «Вести» (20.00) с рейтингами 7,3% и 7,0% соответственно.

На четвертой строчке оказался «Непослушник» с рейтингом 6,3%, на пятой — «Последний богатырь: Корень зла» с 6,0% — эти фильмы также транслировались на «России 1».

Кроме того, в топ-10 вошли «Песни от всей души», «Привет, Андрей!», «Песня года — 2022», «Конек-Горбунок», вышедшие на «России 1», и показанный на Первом канале фильм «Любовь и голуби».

Под рейтингом исследователи имеют в виду среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения старше 4 лет (в рамках выбранной целевой аудитории).

Ранее сообщалось, что «Иван Васильевич меняет профессию» стал самым популярным телефильмом в 2022 году.

Фильмы,Конек-Горбунок,Любовь и голуби,Иван Васильевич меняет профессию,Дмитрий Дьяченко,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители