Что смотреть в кино с 12 января

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Фото: Кадр из фильма "Операция «Фортуна»: Искусство побеждать" Кадр из фильма "Операция «Фортуна»: Искусство побеждать"

"Операция «Фортуна»: Искусство побеждать"

Опытный разведчик Ми-6 Орсон Форчун должен помешать сделке по продаже опасного оружия, но одному справиться с этой миссией ему не удастся. Чтобы выполнить задание, он вступает в альянс с лучшими оперативниками мира и даже прибегает к помощи звезды Голливуда, который может обеспечить группе прикрытие.

"Битва шефов"

Микель — талантливый шеф-повар, который мечтает о третьей звезде Мишлена для своего ресторана и делает все, чтобы ее получить. Однако его мечте может помешать неожиданный поворот: в жизнь Микеля возвращается отец, пропавший 30 лет назад. Он когда-то тоже был мастером кулинарного искусства, но теперь страдает частичной амнезией. Мужчина думает, что живет в 1990-м году, а Микеля считает маленьким мальчиком.

"Каспер. Легенда возвращается"

Героиня по имени Элизабет неожиданно получает письмо, в котором сказано, что она стала наследницей большого поместья Эховиль. Вместе с отцом девушка отправляется взглянуть на унаследованный особняк, в котором они обнаруживают привидение. Призрак удивительно дружелюбен и мил, он обитает в доме уже 50 лет и жаждет освободиться. Чтобы помочь призраку, Элизабет придется раскрыть все секреты старого поместья и пережить множество интересных, но порой опасных приключений.

"Одни на каникулах"

Зимние каникулы одиннадцатилетней Авы скучны и однообразны, а все из-за родителей, которые постоянно контролируют девочку. Но однажды утром из отеля, где Ава отдыхает с семьей, неожиданно исчезают все взрослые. Дети предоставлены сами себе и поначалу, разумеется, в восторге от этого. Но вскоре на ребят обрушивается множество неприятностей, а жизнь без родителей оказывается не такой уж веселой и весьма опасной. Детям предстоит нелегкая задача найти способ вернуть взрослых.