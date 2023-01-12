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58 минут назад

«Зрителю покажется полной чепухой»: кинокритик Сычев объяснил, почему не стоит смотреть продолжение «Аватара»

Вечерняя Москва

С 12 января многие российские кинотеатры начнут показ долгожданной голливудской премьеры «Аватар: Путь воды». «Вечерняя Москва» решила узнать у кинокритика Сергея Сычева, насколько новая работа режиссера Джеймса Кэмерона заслуживает внимания и стоит ли смотреть продолжение знаменитого фильма.

«Зрителю покажется полной чепухой»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, несмотря на то, что список отечественных киносалонов, которые решились показать зрителям голливудскую ленту, расширился, оптимизма это нисколько не добавило. И в первую очередь из-за формата, в котором россиянам показывают премьеру.

— Особой премьерой «Аватар: Путь воды» я бы уже не назвал, так как картина еще в декабре вышла в неофициальный прокат в некоторых киностудиях РФ, — отметил киноэксперт.

По его словам, практически во всех кинотеатрах России к просмотру доступен «Аватар» двух форматов — 2D и 3D. Они безнадежно устарели и не передадут суть прекрасной вселенной, которую так долго и скрупулезно создавал Джеймс Кэмерон, подчеркнул Сычев.

— А ведь эффект погружения в этой киноленте намного важнее, чем сюжет, — сказал собеседник. — Я рекомендую россиянам дождаться своего отпуска, чтобы посмотреть эту голливудскую премьеру за границей в широкоформатном IMAX, для которого фильм и создавался, а не в тех форматах, которые предлагают в РФ.

Эксперт отметил, что в 2D и 3D практически весь фильм теряет смысл, искушенному «зрителю он покажется «полной чепухой», которую не захочется больше пересматривать.

Фильмы,Аватар,Сергей Сычев,Джеймс Кэмерон,
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