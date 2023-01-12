«Зрителю покажется полной чепухой»

— А ведь эффект погружения в этой киноленте намного важнее, чем сюжет, — сказал собеседник. — Я рекомендую россиянам дождаться своего отпуска, чтобы посмотреть эту голливудскую премьеру за границей в широкоформатном IMAX, для которого фильм и создавался, а не в тех форматах, которые предлагают в РФ.