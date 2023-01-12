«Зрителю покажется полной чепухой»

С 12 января многие российские кинотеатры начнут показ долгожданной голливудской премьеры «Аватар: Путь воды». «Вечерняя Москва» решила узнать у кинокритика Сергея Сычева, насколько новая работа режиссера Джеймса Кэмерона заслуживает внимания и стоит ли смотреть продолжение знаменитого фильма.
По словам эксперта, несмотря на то, что список отечественных киносалонов, которые решились показать зрителям голливудскую ленту, расширился, оптимизма это нисколько не добавило. И в первую очередь из-за формата, в котором россиянам показывают премьеру.
— Особой премьерой «Аватар: Путь воды» я бы уже не назвал, так как картина еще в декабре вышла в неофициальный прокат в некоторых киностудиях РФ, — отметил киноэксперт.
По его словам, практически во всех кинотеатрах России к просмотру доступен «Аватар» двух форматов — 2D и 3D. Они безнадежно устарели и не передадут суть прекрасной вселенной, которую так долго и скрупулезно создавал Джеймс Кэмерон, подчеркнул Сычев.
— А ведь эффект погружения в этой киноленте намного важнее, чем сюжет, — сказал собеседник. — Я рекомендую россиянам дождаться своего отпуска, чтобы посмотреть эту голливудскую премьеру за границей в широкоформатном IMAX, для которого фильм и создавался, а не в тех форматах, которые предлагают в РФ.
Эксперт отметил, что в 2D и 3D практически весь фильм теряет смысл, искушенному «зрителю он покажется «полной чепухой», которую не захочется больше пересматривать.