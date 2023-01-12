В основе картины лежит настоящая история об офицере Красной Армии, Николае Киселеве, которому удалось спасти 218 советских евреев и вывести их из фашистской оккупации за линию фронта. Киселев вел отряд изнуренных людей по лесам и болотам, и в надежде найти безопасное укрытие они прошли 1500 километров.