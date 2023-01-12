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1 час назад

Вышел трейлер фильма "Праведник", основанного на реальных событиях

Стелла Шмель

Состоялась премьера трейлера фильма "Праведник" – военной драмы от компаний «Централ Партнершип» и Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова.

В основе картины лежит настоящая история об офицере Красной Армии, Николае Киселеве, которому удалось спасти 218 советских евреев и вывести их из фашистской оккупации за линию фронта. Киселев вел отряд изнуренных людей по лесам и болотам, и в надежде найти безопасное укрытие они прошли 1500 километров.

Съемки картины проходили в Белоруссии, Израиле и России. Сцены из Белоруссии были сняты именно в тех локациях, где разворачивались исторические события.

Смотрите в кино с 16 февраля.

Фильмы,Видео,Праведник,Николай Киселев,Никита Михалков,
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