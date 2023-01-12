«Аватар: Путь воды» начали показывать по всей России

12 января «Аватар: Путь воды» наконец добрался до всей России. Теперь фильм Джеймса Кэмерона показывают не только небольшие кинотеатры в регионах, но и крупнейшие отечественные киносети. При этом покупка билетов у многих различается: одни просят покупать билеты онлайн, другие — только на кассе кинотеатра. Прокат «Аватара 2» по большей части осуществляется с помощью уже привычных методик в духе «предсеансового обслуживания» и «мероприятие организовано сторонней организацией».

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Как уже ранее выяснили первые зрители, в России показывают версию с русским дубляжом, выполненном в Казахстане. Судя по отзывам, по качеству он практически ничем не отличается от озвучки, сделанной в РФ — разве что в нём нет привычных голосов отечественного дубляжа.