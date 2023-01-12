СМИ раскрыли дату выхода первого трейлера «Форсажа 10»

В конце декабря Вин Дизель рассказал, что первый трейлер «Форсажа 10» выйдет где-то в феврале. Точной датой актёр не появился, однако у издания Collider есть своя информация на этот счёт. По данным его источников, первые кадры фильма покажут уже 10 февраля, то есть за два дня до Супербоула — именно так Universal представляла «Форсаж 9» в 2021 году.