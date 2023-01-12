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16 минут назад

СМИ раскрыли дату выхода первого трейлера «Форсажа 10»

Чемпионат.com

В конце декабря Вин Дизель рассказал, что первый трейлер «Форсажа 10» выйдет где-то в феврале. Точной датой актёр не появился, однако у издания Collider есть своя информация на этот счёт. По данным его источников, первые кадры фильма покажут уже 10 февраля, то есть за два дня до Супербоула — именно так Universal представляла «Форсаж 9» в 2021 году.

СМИ раскрыли дату выхода первого трейлера «Форсажа 10»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Деталей сюжета грядущего фильма по-прежнему нет. Известно, что ведущую роль в истории вновь займёт семья Торетто, а злодеев сыграют Шарлиз Терон и Джейсон Момоа. Кроме того, в картине может появиться и Галь Гадот. Её героиня умерла в шестой части, но в «Форсаже» герои, кажется, никогда не умирают окончательно. Официально о возвращении актрисы ничего не сообщали.

Премьера «Форсажа 10» состоится 19 мая 2023 года.

Фильмы,Форсаж,Шарлиз Терон,Галь Гадот,Джейсон Момоа,
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