Как Чапаев стал героем анекдотов

Чапаева почти не знали советские люди. Но когда в 1934 году вышел культовый фильм братьев Васильевых по роману Дмитрия Фурманова, Василий Иванович вместе с Петькой и Анкой стал любимым героем анекдотов. "Рамблер" рассказывает, что превратило красного военачальника в персонажа городского фольклора.

Фото: Кадр из фильма "Чапаев" Кадр из фильма "Чапаев"

Успех фильма "Чапаев" во многом зависел от исполнителя главной роли, однако серьезную работу съемочная команда проделала уже на этапе сценария. Режиссёры и сценаристы Георгий и Сергей Васильевы сами были ветеранами Гражданской войны, а также изучили огромное количество мемуаров и архивных документов Музея Красной армии. Бывший комбриг Чапаевской дивизии Кутяков вспоминал: режиссеры расспрашивали, как Чапаев сердился, какое у него было произношение — окающее или акающее, пил ли он водку, курил ли. Васильевым также удалось пообщаться с казаками, которые сражались против советской власти.

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Помимо этого, большое внимание уделялось литературности сценария и персонажей. Сценарий "Чапай" в 1933 году стал первым произведением кинодраматургии, напечатанным в "Литературном современнике".

Сыграл Чапаева Борис Бабочкин, который вырос там же, где его герой. Он вспоминал:

"Я пел те же песни, которые пел Чапаев, я знал тот простой и колоритный язык, на котором тогда говорили, я умел сам носить папаху так, чтоб она неизвестно на чём держалась. Одним словом, мне не нужна была творческая командировка перед тем как начать работать над ролью".

Интересно, что ординарец Петька Исаев, который стал одним из главных героев фильма и "пробравшийся" вместе с Чапаевым в анекдоты, в романе Фурманова упоминался мельком. Для фильма создали совершенно нового персонажа, взяв за основу немногочисленные подробности его службы и героической гибели в бою, а также добавив романтические отношения с Анной, которая прибывает вместе с подкреплением рабочих-большевиков.

Спустя неделю проката фильма газета "Известия" вышла с заголовком "Чапаева смотрели все!". Понравилась картина тоже едва ли не каждому: положительно о ней отзывались как ветераны Гражданской войны, так и критики, и режиссеры, включая Довженко и Эйзенштейна. Престижными кинонаградами фильм отметили не только в СССР, но и в Америке и Франции. Васильевым и Бабочкину в 1941 году присудили Сталинскую премию I степени.