Кино для начинающих: что посмотреть, чтобы понять Бертона

Тим Бертон считается одним из самобытных и известных режиссеров, чьи проекты сильно отличаются от массовых фильмов и сериалов. Критики говорят, что у него есть собственное видение мира, но не все могут по достоинству оценить его талант. Дело в том, что в творчество Бертона нужно познавать постепенно. В материале “Рамблера” — о том, с каких картин надо начать знакомство с режиссером.

“Бэтмен” (1989)

Тим Бертон, работая над этим фильмом, заявил студии, что сценарий предыдущей картины оказался слишком старомодным. В итоге он полностью переработал концепцию фильма и положил начало новой эры Бэтмена. Картина получила “Оскар” и “Золотой глобус”. В итоге у нее был ошеломительный успех и Бертона привлекли к работе над продолжением. Спустя три года вышла картина “Бэтмен возвращается”.

Критики отметили, что Бертон внес в классическое супергеройское кино свое видение и преобразил картину. Поэтому знакомство с режиссером лучше начать с этих фильмов. В них вы посмотрите массовый боевик, но увидите характерные черты Бертона.

“Чарли и шоколадная фабрика” (2005)

Несмотря на то, что фильм поставлен по одноименной повести, Бертон также переработал сценарий. В оригинальном произведении действие происходит в 60-х, но в фильме Бертон перенес героев в 2000-е года, чтобы сделать картину более современной. Картина получила множество положительных отзывов критиков и наград.

Эту картину также можно посмотреть для знакомства с режиссером. Там вы увидите безумные декорации и фантазийные костюмы. При этом, вся атмосфера ленты не похожа на ту мрачность, которая свойственна работам режиссера.

“Эдвард Руки-ножницы” (1990)

Один из наиболее известных и характерных фильмов режиссера. Также знаковым для этой работы является то, что это — первый фильм, где снялись Вайнона Райдер и Джонни Депп. Создателем идеи был сам режиссер. В подростковом возрасте он нарисовал рисунок, который воплотил в жизнь с помощью своего героя. Из него вырос один из культовых фильмов режиссера.