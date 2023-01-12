Выходит драма с Биллом Скарсгардом «Сожги все мои письма»

«Процесс создания фильма по моему роману был для меня особенным путешествием. Помимо того, что к проекту присоединилась элита шведских актеров, я также взволнован тем, что Сверрир сыграет меня в фильме. Он чрезвычайно талантливый актер, обладающий такими качествами в кино и на сцене, которые завораживают».