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1 час назад

Выходит любовная драма с Биллом Скарсгардом «Сожги все мои письма»

Кино-Панк

2 февраля в российский прокат выходит любовная драма «Сожги все мои письма» с Биллом Скарсгардом («Оно», «Дэдпул 2») в главной роли.

Выходит драма с Биллом Скарсгардом «Сожги все мои письма»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

«Сожги все мои письма» — драма, действие которой разворачивается в трех разных временных периодах. В центре сюжета — непростые отношения семейной пары, а также страстный роман на стороне. События картины начнутся в 1930-е годы, но влияние ревности и страсти будет ощутимо на протяжении 70 лет и затронет поколения.

Автор романа, по которому снят фильм, — Алекс Шульман — рассказал:

«Процесс создания фильма по моему роману был для меня особенным путешествием. Помимо того, что к проекту присоединилась элита шведских актеров, я также взволнован тем, что Сверрир сыграет меня в фильме. Он чрезвычайно талантливый актер, обладающий такими качествами в кино и на сцене, которые завораживают».

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