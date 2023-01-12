Выходит драма с Биллом Скарсгардом «Сожги все мои письма»

2 февраля в российский прокат выходит любовная драма «Сожги все мои письма» с Биллом Скарсгардом («Оно», «Дэдпул 2») в главной роли.
«Сожги все мои письма» — драма, действие которой разворачивается в трех разных временных периодах. В центре сюжета — непростые отношения семейной пары, а также страстный роман на стороне. События картины начнутся в 1930-е годы, но влияние ревности и страсти будет ощутимо на протяжении 70 лет и затронет поколения.
Автор романа, по которому снят фильм, — Алекс Шульман — рассказал:
«Процесс создания фильма по моему роману был для меня особенным путешествием. Помимо того, что к проекту присоединилась элита шведских актеров, я также взволнован тем, что Сверрир сыграет меня в фильме. Он чрезвычайно талантливый актер, обладающий такими качествами в кино и на сцене, которые завораживают».