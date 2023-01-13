Умер режиссер Суламбек Мамилов

Режиссер, сценарист, актер и общественный деятель Суламбек Мамилов, снявший такие известные фильмы как «Убийство на Ждановской», «Дамское танго», «День гнева», скончался в Москве на 85-м году жизни.

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«Это, конечно, большая утрата для нас, для всей республики, для всего кинематографического мира. Суламбек Мамилов скончался на 85-м году жизни», — рассказала ТАСС руководитель представительства союза кинематографистов России в Ингушетии Мадина Дзортова.

Суламбек Мамилов родился 27 августа 1938 года. Он получил известность как режиссер художественных фильмов «Цвет белого снега» (1970), «Дамское танго» (1983), «Ночевала тучка золотая» (1989), «День гнева» (1985), «Особо опасные» (1979), «Убийство на «Ждановской» (1992). Также он снял четыре документально-исторических фильма, среди которых «Герои Бреста», «Ингушетия вчера, сегодня, завтра».