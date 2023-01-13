Олег Трофим сравнил фильм про Майора Грома с концертом The Beatles

Режиссер Олег Трофим, который снял фильм "Майор Гром: Трудное детство", заявил, что у франшизы очень активные фанаты. Об этом он рассказал в беседе с РБК.
"Помню, как оказался в кинозале на спецпоказе для фанатов. Зрители знали наизусть не только весь сюжет и монтажные решения, но и каждую реплику героев, даже второстепенных, хором вторили артистам на экране. Мне казалось, что я смотрю со стороны за концертом The Beatles, а на сцене вместо битлов мой фильм", - похвастался Трофим.
Он подчеркнул, что от фанатов франшизы про Майора Грома исходит "бесконечный поток" энергии, поддержки и творческих идей.
Трофим рассказал, что поклонники максимально вовлечены в процесс, так как самостоятельно создают мерч, комиксы, проводят мероприятия и пишут фанфики по вселенной.