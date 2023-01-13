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10 минут назад

Олег Трофим сравнил фильм про Майора Грома с концертом The Beatles

Газета.Ruиещё 1

Режиссер Олег Трофим, который снял фильм "Майор Гром: Трудное детство", заявил, что у франшизы очень активные фанаты. Об этом он рассказал в беседе с РБК.

Олег Трофим сравнил фильм про Майора Грома с концертом The Beatles
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Помню, как оказался в кинозале на спецпоказе для фанатов. Зрители знали наизусть не только весь сюжет и монтажные решения, но и каждую реплику героев, даже второстепенных, хором вторили артистам на экране. Мне казалось, что я смотрю со стороны за концертом The Beatles, а на сцене вместо битлов мой фильм", - похвастался Трофим.

Он подчеркнул, что от фанатов франшизы про Майора Грома исходит "бесконечный поток" энергии, поддержки и творческих идей.

Трофим рассказал, что поклонники максимально вовлечены в процесс, так как самостоятельно создают мерч, комиксы, проводят мероприятия и пишут фанфики по вселенной.

Фильмы,Олег Трофим,
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