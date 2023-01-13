Лучшие фильмы с Орландо Блумом

Орландо Блуму повезло — он почти в одночасье стал знаменитостью А-класса, его натуральная красота идеальна для обложек глянцевых журналов. В честь дня рождения актера вместе с онлайн-кинотеатром KION вспоминаем его лучшие роли.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Серия фильмов «Властелин колец» и «Хоббит» (2001–2014)

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Роль эльфа Леголаса стала переломной в карьере актера, сделала его иконой и примером вечной красоты. Его герой вместе с другими отважными путешественниками сопровождает хоббита Фродо (Элайджа Вуд), несущего к жерлу вулкана Кольцо Всевластия, в котором заключена душа темного властелина Саурона.

«Гавань» (2004, реж. Фрэнк Э. Флауэрс)

Состоятельный финансист Карл сбегает с красивой 18-летней девушкой и миллионом долларов. Они останавливаются на курорте в Каймановых островах, первым же вечером девушка отправляется на вечеринку, куда также приходит Шай (Орландо Блум), влюбленный в дочь наркодилера Андреу (Зои Салдана).

«Троя» (2004, реж. Вольфганг Петерсен)

Эпическое историческое кино на основе древнегреческой поэмы Гомера «Илиада». Троянский царевич Парис (Орландо Блум) похищает жену правителя Спарты Менелая (Брендан Глисон) красавицу Елену (Диана Крюгер). В ответ на это Менелай направляет свои войска на Трою, готовится к долгой осаде твердыни и жестоким боям.

«Элизабеттаун» (2005, реж. Кэмерон Кроу)

Фильм для людей, переживающих трудный период в жизни. Молодой дизайнер кроссовок Дрю Бейлор (Орландо Блум) готов покончить с жизнью: его новое произведение провалилось в продажах, убытки компании составили почти миллиард долларов. От пули в лоб Дрю спасает звонок от сестры, сообщившей о смерти их отца.

«Главная улица» (2010, реж. Джон Дойл)

В маленьком городке Дарем закрылось огромное предприятие: люди потеряли работу, а выхода из ситуации у администрации нет. Но вот удача — в город прибывает Гас Лерой (Колин Фёрт) и предлагает построить склад для переработки ядерных отходов. Жители настороженно относятся к такому предложению, поэтому Гасу придется их переубедить.

«На колесах» (2017, реж. Джейк Зиманский)

Псевдодокументальный сорокаминутный скетч о допинге в большом спорте. 1982 год, Тур де Франс, пять велосипедистов рвутся к победе: Жужу Пеппи (Орландо Блум), Густав Диттерс (Джон Сина), Марти Хасс (Энди Сэмберг), Фредди Хаймор (Эдриан Батон) и Слим Робинсон (Давид Диггс). На второстепенных ролях боксер Майк Тайсон, реальный велосипедист Лэнс Армстронг, комментатор Джо Бак и баскетболист Крис Веббер.

Серия фильмов «Пираты Карибского моря» (2003–2017)