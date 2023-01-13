Лучшие фильмы с Орландо Блумом

Орландо Блуму повезло — он почти в одночасье стал знаменитостью А-класса, его натуральная красота идеальна для обложек глянцевых журналов. В честь дня рождения актера вместе с онлайн-кинотеатром KION вспоминаем его лучшие роли.
Роль эльфа Леголаса стала переломной в карьере актера, сделала его иконой и примером вечной красоты. Его герой вместе с другими отважными путешественниками сопровождает хоббита Фродо (Элайджа Вуд), несущего к жерлу вулкана Кольцо Всевластия, в котором заключена душа темного властелина Саурона.
Состоятельный финансист Карл сбегает с красивой 18-летней девушкой и миллионом долларов. Они останавливаются на курорте в Каймановых островах, первым же вечером девушка отправляется на вечеринку, куда также приходит Шай (Орландо Блум), влюбленный в дочь наркодилера Андреу (Зои Салдана).
Эпическое историческое кино на основе древнегреческой поэмы Гомера «Илиада». Троянский царевич Парис (Орландо Блум) похищает жену правителя Спарты Менелая (Брендан Глисон) красавицу Елену (Диана Крюгер). В ответ на это Менелай направляет свои войска на Трою, готовится к долгой осаде твердыни и жестоким боям.
Фильм для людей, переживающих трудный период в жизни. Молодой дизайнер кроссовок Дрю Бейлор (Орландо Блум) готов покончить с жизнью: его новое произведение провалилось в продажах, убытки компании составили почти миллиард долларов. От пули в лоб Дрю спасает звонок от сестры, сообщившей о смерти их отца.
В маленьком городке Дарем закрылось огромное предприятие: люди потеряли работу, а выхода из ситуации у администрации нет. Но вот удача — в город прибывает Гас Лерой (Колин Фёрт) и предлагает построить склад для переработки ядерных отходов. Жители настороженно относятся к такому предложению, поэтому Гасу придется их переубедить.
Псевдодокументальный сорокаминутный скетч о допинге в большом спорте. 1982 год, Тур де Франс, пять велосипедистов рвутся к победе: Жужу Пеппи (Орландо Блум), Густав Диттерс (Джон Сина), Марти Хасс (Энди Сэмберг), Фредди Хаймор (Эдриан Батон) и Слим Робинсон (Давид Диггс). На второстепенных ролях боксер Майк Тайсон, реальный велосипедист Лэнс Армстронг, комментатор Джо Бак и баскетболист Крис Веббер.
Роль Уилла Тёрнера в приключенческом фильме Гора Вербински «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины», ставшего первым в цикле картин о морских разбойниках. стала одной из самых ярких в карьере Блума. Партнёрами актера на съёмочной площадке были такие звезды как Джонни Депп, сыгравший пирата-капитана Джека Воробья, Кира Найтли и Джеффри Раш.