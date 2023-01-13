Названа дата выхода фильма "Не хороните меня без Ивана"

Фильм "Не хороните меня без Ивана" режиссера Любови Борисовой об основоположнике изобразительного искусства Якутии Иване Попове и его впавшем в летаргический сон друге Степане Бересекове выйдет в широкий российский прокат, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

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Российский кинотеатральный прокат картины стартует 26 января. До этого, с 20 по 23 января в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске пройдет серия специальных показов картины с обсуждением с режиссером.

По сюжету фильма, только Попов может отличить летаргический сон друга от смерти. Когда Попов уезжает в продолжительную этнографическую экспедицию, Бересеков решает последовать за ним, чтобы не быть похороненным заживо.

"Мировая премьера фильма должна была состояться на одном из крупнейших международных кинофестивалей - TIFF в Торонто, но в связи с текущей политической ситуацией показ отменили. Тем не менее, фильм доходит до зрительской аудитории, в том числе международной - в ближайший месяц фильм будет показан на кинофестивалях в Иране и Индии", - говорит продюсер картины Иван Болотников.