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1 час назад

Названа дата выхода фильма "Не хороните меня без Ивана"

Газета.Ru

Фильм "Не хороните меня без Ивана" режиссера Любови Борисовой об основоположнике изобразительного искусства Якутии Иване Попове и его впавшем в летаргический сон друге Степане Бересекове выйдет в широкий российский прокат, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

Названа дата выхода фильма "Не хороните меня без Ивана"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Российский кинотеатральный прокат картины стартует 26 января. До этого, с 20 по 23 января в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске пройдет серия специальных показов картины с обсуждением с режиссером.

По сюжету фильма, только Попов может отличить летаргический сон друга от смерти. Когда Попов уезжает в продолжительную этнографическую экспедицию, Бересеков решает последовать за ним, чтобы не быть похороненным заживо.

"Мировая премьера фильма должна была состояться на одном из крупнейших международных кинофестивалей - TIFF в Торонто, но в связи с текущей политической ситуацией показ отменили. Тем не менее, фильм доходит до зрительской аудитории, в том числе международной - в ближайший месяц фильм будет показан на кинофестивалях в Иране и Индии", - говорит продюсер картины Иван Болотников.

Фильм "Не хороните меня без Ивана" ранее стал лауреатом первого российского фестиваля авторского кино "Зимний".

Фильмы,Иван Болотников,Иван Попов,
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