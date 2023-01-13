Москвичи раскупили билеты на показы «Аватара» в эти выходные

На этой неделе начался широкий прокат второй части блокбастера «Аватар». Вот рассказы тех, кому удалось или не удалось купить билеты:

Фото: BFM.RU BFM.RU

Москвич Максим:

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«Вчера пытался купить билет в кинотеатр в «Европолисе», который находится рядом с платформой Ростокино, после работы хотел пойти на «Аватар». В итоге были билеты по одному, а мне нужно было два, чтобы с женой сходить, невозможно было купить билеты, практически все вечерние сеансы были заняты. Я смотрел и более дорогие билеты с VIP-местами, а в среднем билет стоит 450 рублей, все эти билеты были давно разобраны, и я не смогу сходить никуда».

Обозреватель Business FM Александра Сидорова:

«Мы с молодым человеком еще в прошлые выходные покупали билеты на «Аватар» на это воскресенье, 15 января. Решили брать заранее, потому что ожидали, что будет повышенный интерес. Купили билеты в кинотеатре недалеко от дома, на юго-востоке Москвы, за 600 рублей за билет, вечерний сеанс, 2D, большой зал, последний ряд. В тот момент зал был еще относительно не раскуплен. Вчера мои родственники попытались купить билеты либо на этот же сеанс, либо на какой-то из соседних и обнаружили, что залы уже практически заполнены, по крайней мере по центру и на последних рядах уже точно не сесть, остались только боковые места или первые ряды. В соседних кинотеатрах вариантов было больше, в итоге они остановились на сеансе в тот же вечер, но в другом кинотеатре, места ближе к краю зала».

Москвичка Марина:

«Выбрала кинотеатр, который находится ближе ко мне, «Мираж» в «Европейском», смотрела сеанс вчера на сегодня и на воскресенье после четырех часов. Столкнулась с тем, что пойти компанией — проблема, потому что все залы заняты, найти подходящий зал проблематично. Нужно теперь искать время и день, чтобы попасть на кинопремьеру. Цена билета от 500 рублей».

Мировая премьера «Аватар: Путь воды» состоялась в декабре, кассовые сборы уже превысили 1,7 млрд долларов. Российские киносети осуществляют показы этого фильма при участии партнеров, следует из информации на их сайтах. Так, на сайте одной из сетей указано, что сиквел демонстрируется в рамках проекта «Кинотека» компании «Прокино», арендующей залы. А сам показ является «предсеансовым обслуживанием» перед демонстрацией короткометражки «Комментатор».

Впрочем, солд-аут пока не везде. Вот разговор с сотрудником сетевого кинотеатра на Варшавке:

— На сегодняшний вечер или на завтра есть билеты?

— Есть. 19:55 — 8 билетов, 17:50 — 35 билетов осталось, 21:25 — 33 билета осталось, на 23:30 — 74 билета.

— И завтра есть сеансы?

— Да.

— Есть билеты?

— На завтра, на вечер 17:50 — 11 билетов, 19:55 — 28 билетов.

— В 3D у вас все сеансы?

— Да, стоимость от 1200 до 1500 рублей.