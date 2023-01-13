Шпионы Гая Ричи и приключения Фандорина: что смотреть в кино и онлайн

В прокат выходит шпионский боевик с Джейсоном Стэйтемом, музыкальная драма режиссера якутской "новой волны" Дмитрия Давыдова, киноверсия мультфильма про Умку и триллер с Николасом Кейджем. На стримингах можно посмотреть мини-сериал о расследованиях Фандорина в альтернативной реальности и продолжение спин-оффа "Викингов".

Фото: ТАСС ТАСС

Операция "Фортуна": Искусство побеждать

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Можно посмотреть в кино с 12 января

Британский режиссер Гай Ричи — мастер криминальных комедий и фильмов о жизни гангстеров. В своей новой работе — "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" — он обратился к жанру шпионского боевика.

Ричи явно не хочет расставаться с любимыми актерами и снова сотрудничает с Джейсоном Стэйтемом, который прославился благодаря фильмам "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш". Он играет элитного разведчика Орсона по прозвищу "Фортуна", который может все и даже больше: герой обладает невероятными боевыми навыками и смекалкой, при этом не брезгует тратить деньги агентства на роскошную жизнь. Несмотря на это транжирство, начальству приходится обратиться за услугами Орсона, когда преступники воруют некую опасную технологию, которая грозит жизни всего человечества. Плохого парня, миллиардера и торговца оружием Грега Симонса сыграет Хью Грант, ранее он снимался в "Джентльменах" (2019) Гая Ричи. Также в фильме появятся Обри Плаза и Джош Хартнетт ("Гнев человеческий"), который исполнит роль капризной суперзвезды. Судя по всему, без любимого режиссером фарса не обойдется.

Умка в кино

Можно посмотреть в кино с 12 января

"Мы плывем на льдине, как на бригантине…" Наверное, нет в России человека, который не знал бы колыбельную в исполнении Аиды Ведищевой из анимационного фильма Владимира Пекаря и Владимира Попова. Белый медвежонок Умка узнает от своей мудрой мамы-медведицы о существовании людей. Она рассказывает ему, что они пахнут дымом и их лучше опасаться. Но маленький Умка слишком любопытен — он знакомится с мальчиком-чукчей, правда, как только они начинают дружить, люди покидают эти места, и медвежонок снова остается один.

В новом мультике "Союзмультфильма" давний друг Умки, мальчик Тайкэ, вырастает и становится настоящим шаманом. Сидя в своей яранге, он рассказывает детям истории о дружбе с белым медвежонком, полярной волчицей Ильмой, дружелюбной нерпой Корой и розовой чайкой Пычиком.

Викинги: Вальхалла

Можно посмотреть на Netflix с 12 января

Первый сезон спин-оффа популярного сериала "Викинги" рассказывал о событиях, происходящих за 100 лет до действия оригинала. Суровые скандинавы пытались завоевать Англию, открыть Америку и не забывали при этом влюбляться, соперничать друг с другом и сражаться за престол. В новом сезоне викинги снова не будут сидеть на месте и отправятся исследовать новые земли.

"Во втором сезоне (зрители) снова увидят викингов, покидающих Скандинавию, что само по себе интересно. Мы знаем, что викинги были путешественниками, великими торговцами, так что, я думаю, вы догадываетесь, что мои викинги сядут в лодки и поисследуют немного", — поделился Джеб Стюарт, один из сценаристов шоу.

Отзвуки прошлого

Можно посмотреть в кино с 18 января

Ренессанс Николаса Кейджа, который несколько лет назад заявлял, что собирается завершить карьеру, продолжается — актер не теряет надежды вернуть былую славу и продолжает активно сниматься. Он снова обратил на себя внимание критиков в хорроре Паноса Косматоса "Мэнди", затем отметился в драме "Свинья" (Майкл Сарноски) и окончательно закрепил успех в абсурдистской комедии "Невыносимая тяжесть огромного таланта" (Том Гормикэн).

"Отзвуки прошлого" повторяет сюжет классического триллера о мести. Знаток огнестрельного оружия Колтон Бриггс (Николас Кейдж) завязывает со своим непростым прошлым, женится, заводит семью. Однако, как мы уже знаем на примере других героев подобных фильмов, прошлое никогда не отпускает их до конца. Сын человека, которого когда-то давно убил Бриггс, возвращается и из мести убивает жену героя. Теперь тот вынужден в компании дочери преследовать обидчика, чтобы отомстить за смерть своей жены.

На краю

Можно посмотреть в кино с 18 января

Напряженный триллер Хорварда Дж. Форда рассказывает об альпинистке Келли (Бриттани Эшворт), которая становится случайной свидетельницей убийства своей подруги. Она успевает снять происходящее на камеру, но преступники замечают ее и отправляются в погоню за девушкой. Келли вынуждена бежать к неприступным скалам в надежде, что там ее не найдут. Однако сложный подъем может оказаться гораздо опаснее, чем убийцы ее подруги, и девушка невольно загоняет себя в ловушку.

Молодость

Можно посмотреть в кино с 19 января

В своей шестой работе якутский режиссер и победитель Московского международного кинофестиваля Дмитрий Давыдов ("Пугало", "Ыт") использует один из самых популярных тропов в современном кино — возвращение домой. Действие происходит в девяностых, к которым продолжают обращаться отечественные кинематографисты. Обаятельный неудачник Вася (Альберт Алексеев) приезжает из города в родное село, которое значительно отличается от того места, где прошла его молодость. Бывшие одноклассники повзрослели и поскучнели, их полностью поглотили серые будни с детьми, работой и обычными заботами. Однако Вася, постоянно попадающий в дурацкие ситуации, становится катализатором изменений и напоминает своим друзьям, что слишком рано хоронить себя заживо.

На создание фильма Давыдова вдохновила культовая группа "Хардыы", сыгравшая большую роль в зарождении якутского рока. Именно благодаря их музыке появились в голове режиссера образы, воплотившиеся в его новой картине. У Давыдова получилась жизнеутверждающая трагикомедия, которая учит жить сегодняшним днем.

Фандорин. Азазель

Можно посмотреть на Кинопоиск HD с 19 января

Произведения Бориса Акунина о гениальном сыщике Эрасте Фандорине не раз вдохновляли отечественных кинематографистов. Сразу вспоминаются "Турецкий гамбит" Джаника Файзиева, "Статский советник" Филиппа Янковского и "Азазель" 2002 года с Сергеем Безруковым. Новый мини-сериал "Фандорин. Азазель" интерпретирует первую книгу о приключениях Эраста Фандорина под другим углом.

Действие происходит в альтернативной реальности 2023 года, в которой смешались атрибуты разных исторических эпох. Молодой сотрудник сыскного управления Фандорин в исполнении Владислава Тирона скучает на своей работе. Но вдруг к нему попадает необычное дело: молодой миллионер, владелец нефтепроводной компании, стреляет себе в висок в центре города на глазах у десятков людей. Изучая запись, детектив приходит к выводу, что это было не самоубийство. Чем больше подробностей раскрывается о деле, тем более запутанным оно кажется. Фандорин нападает на след тайной организации, которая может быть ответственна за преступление. В сериале снялись Мила Ершова, Максим Матвеев, Евгений Стычкин, Милена Радулович.